Photo : AFP/VNA/CVN

"On est sur une performance", précise le créateur connu pour ses vestes rapiécées, couvertes de collages et de références à l'actualité et à la politique française.

Exit le traditionnel podium et ses mannequins, l'événement baptisé "Testostérone" et organisé à l'Élysée-Montmartre a été pensé comme un combat de MMA, avec des combattants qui s'affronteront dans un ring dans les tenues du designer.

"J'aimerais bien créer un bug dans la Fashion Week, comme j'ai créé des bugs avec tout ce que j'ai fait avant", confie Kanoush.

Enfreindre les règles, casser les codes, c'est en effet le fonds de commerce du créateur, qui tient à garder son anonymat, refusant de poser à visage découvert, de révéler son vrai nom et même son âge exact.

Autodidacte, le Parisien a lancé Coucou Bebe 75018 - en référence aux prostituées de son quartier de Pigalle qui interpellaient ainsi les passants - il y a une dizaine d'années, au début de sa vingtaine.

"Je ne sais pas coudre mais je sais coller", explique Kanoush, qui au départ voyait plus ses créations comme des œuvres que comme des vêtements à porter.

"Je faisais un peu tout à la fois, de la musique, l'écriture... Mais, à un moment, ce qui m'a ouvert le plus de portes, ce sont les vêtements", poursuit-il.

En janvier 2017, il fait partie des jeunes créateurs exposés au Who's Next à Paris, le salon international de la mode.

Aujourd'hui, sa marque est vendue dans le monde entier, de Tokyo à Miami, en passant par Moscou, Séoul et Milan.

Kanoush a même créé l'an dernier quelques pièces pour le premier défilé à Paris du rappeur américain Asap Rocky, le compagnon de Rihanna.

"Mieux vaut rire que pleurer"

Sa veste "Je suis venu fracasser les casseurs" - sur laquelle figure une photo de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne - a notamment fait le buzz après avoir été vue sur le rappeur britannique 21 Savage et sur la star de K-pop Ni-Ki, leader du groupe Enhyphen.

Une autre aborant un montage de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au-dessus du logo de l'application de rencontres Tinder a également suscité la controverse.

Le designer assure pourtant qu'il n'y a aucun message politique derrière tout ça. "Je m'amuse de la situation parce que mieux vaut rire que pleurer", souligne-t-il.

Il compare son travail à celui des "Guignols de l'info". "Ils ne se plaignaient pas, ils accentuaient et forçaient le trait".

"Je ne me sens pas de faire la leçon à quelqu'un", insiste le designer, tout en dénonçant le "cinéma politique" qui ressemble à "une cour de récré".

Inspirée du travail de l'artiste russe Piotr Pavlenski, sa prochaine collection présentée mardi soir 21 janvier risque aussi de faire réagir.

"On a un point en commun, c'est de créer des moments qui n'existent pas pour le spectateur", justifie Kanoush.

"Je fais des trucs où les gens se disent : +c'est faux, c'est pas possible, c'est de l'IA, ça n'existe pas, c'est un montage+", détaille-t-il. "Et lui, quand il se cloue les testicules devant le Kremlin, se coud la bouche, met le feu à la Banque de France ou expose le sexe de Benjamin Griveaux (alors candidat à la mairie de Paris, ndlr), tu te dis: +on est où là ?+", poursuit-il.

Son premier show n'est pas encore passé qu'il pense déjà au prochain. Ce sera peut-être pour septembre, "peut-être un truc pour les femmes". "Je voudrais faire un truc pornographique", en opposition aux sites pornos "vachement axés sur le plaisir du mec".

"Mais je ne veux pas faire un truc pour faire un truc. Il faut que ça compte vraiment, que ce soit nécessaire", conclut-il.

