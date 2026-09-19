Climat : anticiper plutôt que subir

La Une du numéro 37 mettait en avant deux enjeux majeurs du Vietnam en ce quart de siècle : le changement climatique et la croissance durable. Elle invitait à réfléchir aux liens entre développement économique et préservation de l’environnement sur le long terme.

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En toile de fond, la mangrove de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville, offrait un contraste saisissant.

À gauche, le soleil baignait le paysage d’une lumière vive et chaleureuse, symbole d’énergie propre et d’espoir. Ce site, devenu en 2000 la première réserve de biosphère du Vietnam reconnue par l’UNESCO, incarne la perspective d’un avenir durable.

À droite, la tempête et ses nuages sombres représentaient les menaces du dérèglement climatique et l’urgence d’agir pour prévenir les risques.

Au centre, la biodiversité tropicale, ceinturée d’eaux turquoise, mettait en évidence le rôle vital des forêts dans la régulation du climat grâce à leur capacité à capter et stocker le carbone.

Dans cet espace préservé, quelques barques et infrastructures discrètes illustraient la nécessité d’une activité humaine intégrée harmonieusement à l’écosystème, soulignant aussi la place modeste de l’homme face à l’immensité de la nature.

S’étendant sur près de 35.000 ha, la mangrove de Cân Gio abrite une richesse écologique exceptionnelle, avec une grande variété d’espèces animales et végétales à forte valeur scientifique et économique. Elle contribue à la protection de l’environnement, au développement socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations locales.

Cette couverture soulignait surtout la volonté du pays de renforcer ses dispositifs de prévention et de placer les risques climatiques au cœur de ses politiques économiques et d’investissement. Dans cette logique, le Comité central du Parti a promulgué, le 28 juillet 2026, la Conclusion N° 75 sur la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au changement climatique. Ce texte propose une approche globale, prospective et moderne, adaptée aux défis de la nouvelle phase de développement.

Les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique sont appelées à jouer un rôle clé dans la promotion d’une croissance durable et dans la lutte contre le changement climatique.

HERVÉ FAYET/CVN