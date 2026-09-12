De nouvelles opportunités pour approfondir les relations Vietnam - France

Des personnalités françaises et vietnamiennes mettent en avant le potentiel du Partenariat stratégique global pour renforcer la coopération dans l’économie, les sciences et technologies, la culture et les échanges humains.

>> Déclaration conjointe sur l'accélération de la mise en œuvre du Partenariat stratégique global

>> Le haut dirigeant Tô Lâm achève avec succès sa visite officielle en France

>> Vietnam - France : une confiance politique à traduire en projets concrets

Photos : VNA/CVN

Les relations entre le Vietnam et la France s’ouvrent à de nouvelles opportunités pour traduire les orientations et accords de haut niveau en programmes de coopération, tout en élargissant les liens bilatéraux à des domaines aussi variés que l’économie, les sciences et technologies, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Hélène Luc, sénatrice honoraire et présidente d’honneur de l’Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV), estime que, pour garantir un développement durable des relations bilatérales, la coopération ne doit pas se limiter aux gouvernements et aux entreprises, mais s’étendre aux citoyens. Il convient ainsi de promouvoir davantage la "diplomatie populaire", en favorisant les échanges directs entre localités, écoles, universités, hôpitaux et organisations.

Soulignant l’importance de la jeunesse, elle propose au gouvernement français de créer un mécanisme dédié aux échanges entre jeunes Français et Vietnamiens, similaire au modèle franco-allemand, afin de faciliter les séjours d’études, les échanges et la découverte mutuelle.

Photo : VNA/CVN

Appréciant également la dynamique actuelle des relations bilatérales, Stéphanie Do, ancienne députée et présidente du parti politique "Ensemble pour notre France", estime que celles-ci traversent l’une de leurs meilleures périodes, avec une profondeur inédite tant sur le plan de la coopération stratégique que de l’amitié et de la confiance.

Ancienne présidente du Groupe d’amitié France - Vietnam à l’Assemblée nationale française, elle souligne que ce cadre politique favorable ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises. Pour concrétiser les accords et surmonter la barrière linguistique, elle propose de créer un mécanisme de coordination conjoint Vietnam-France afin d’accompagner, de suivre et de promouvoir la mise en œuvre des projets.

Dans le domaine scientifique et technologique, le Dr Vo Toàn Trung, chef du Service de rééducation motrice et neurologique de l’Hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, estime qu’après l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global, la coopération bilatérale entre dans une phase plus profonde et plus substantielle. Selon lui, le potentiel demeure considérable dans des domaines tels que la formation, la recherche, le transfert de technologies, les transports, l’énergie nucléaire, les biotechnologies et l’agriculture.

Photos : VNA/CVN

De son côté, le Professeur associé-Docteur Trân Lê Hung, enseignant-chercheur à l’Université Gustave Eiffel, insiste sur la nécessité de traduire les engagements en résultats mesurables. Il préconise de mobiliser le réseau d’intellectuels vietnamiens en France en créant des réseaux de recherche conjoints reliant universités, instituts et entreprises des deux pays, permettant aux experts de contribuer directement au développement du Vietnam sans nécessairement rentrer au Vietnam pour y travailler.

Au-delà de l’économie et des technologies, la culture apparaît également comme un domaine essentiel de la coopération. De même, Vu Nguyêt Anh, présidente de l’association Assovie Vietnam, plaide pour un renforcement des échanges culturels afin de promouvoir la richesse culturelle vietnamienne en France et de renforcer l’attachement et la fierté de la communauté vietnamienne en France et en Europe.

Ces regards croisés témoignent d’une ambition commune : donner au Partenariat stratégique global une dimension plus substantielle et durable, en transformant les orientations politiques en coopérations concrètes dans les années à venir.

VNA/CVN