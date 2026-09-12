Pour des universités de classe mondiale

Le numéro 36 de votre magazine favoris célébrait la Fête nationale du 2 septembre, la victoire du Onze vietnamien en football, le 33 e anniversaire du Courrier du Vietnam - seul journal en français du pays - ainsi que de nombreuses coopérations internationales. Il mettait également en lumière l’enseignement supérieur vietnamien, secteur en pleine mutation et au cœur des ambitions nationales.

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Ce numéro regorgeait de photos présentant la future élite scientifique du pays, avec des étudiants en travaux pratiques à la Faculté des sciences de l’Université des sciences naturelles (Université nationale de Hanoï) et au Laboratoire de biotechnologie de l’Université internationale (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville). On y découvrait aussi l’Université britannique du Vietnam (BUV), implantée à Ecopark dans la province de Hung Yên (Nord), et VinUni, université privée ambitieuse qui vise une place parmi les 100 meilleures au monde.

Le 22 août 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé la promulgation de la Résolution N°71 du Politburo, consacrée aux avancées majeures dans l’éducation et la formation. Ce texte engage le Vietnam dans une réforme profonde de son enseignement supérieur, avec pour objectif de bâtir des établissements d’élite capables de rivaliser à l’échelle mondiale. D’ici 2035, le pays ambitionne de compter au moins deux universités classées dans le Top 100 mondial dans certains domaines, renforçant ainsi son rayonnement académique et scientifique.

Dans cette dynamique, l’Université de Dà Nang (Centre) dispose de nombreux atouts. Son Département de français, qui vient de fêter ses 35 ans, propose deux formations principales et un master. Dirigée par Nguyên Huu Tâm Thu, l’équipe compte 12 enseignants : cinq docteurs et sept titulaires d’un master.

La cérémonie anniversaire a réuni près de 300 anciens étudiants, les promotions actuelles et diverses personnalités académiques. Hommages, remises de bourses et dîner de gala ont ponctué l’événement, dans une ambiance conviviale et émouvante.

Longue vie aux Départements de français du pays et à tous les enseignants-chercheurs qui œuvrent à renforcer la visibilité internationale de leurs établissements et à inscrire durablement le Vietnam dans le cercle des universités de classe mondiale.

HERVÉ FAYET/CVN