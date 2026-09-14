Résolution N°23

Un expert chinois salue la nouvelle dynamique donnée à la diaspora vietnamienne

La Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique revêt une importance majeure dans la mobilisation des ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger, créant une nouvelle dynamique pour le développement économique, scientifique et technologique, ainsi que pour l’ouverture et l’intégration internationale du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

C’est l’analyse du professeur Qu Qiang, de l’Université centrale des nationalités de Chine et commentateur de la Télévision centrale de Chine (CGTN).

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Chine, le professeur Qu Qiang a indiqué que la communauté vietnamienne à l’étranger constituait une ressource considérable, forte d’environ 6 millions de personnes réparties dans de nombreux pays et régions, notamment en Amérique du Nord, en Asie et en Asie du Sud-Est. Selon lui, il s’agit d’une communauté dynamique, qui compte de nombreux talents et dont les liens avec l’économie nationale se resserrent progressivement.

L’expert chinois a rappelé que, par le passé, les politiques vietnamiennes appréhendaient principalement la diaspora sous l’angle culturel, sans exploiter pleinement son potentiel économique, intellectuel et scientifique. Toutefois, avec le développement et l’intégration croissante de l’économie vietnamienne, les liens entre la diaspora et l’économie nationale se sont renforcés. Le professeur estime que le Vietnam prend désormais davantage conscience de la valeur de ce réseau, qui peut faciliter l’accès aux marchés étrangers, favoriser une meilleure compréhension des conditions d’affaires locales, établir des partenariats internationaux et attirer des talents désireux de contribuer au développement du pays.

Évoquant l'expérience d'autres nations telles que la République de Corée, l'Inde et la Chine, l'expert a souligné les contributions significatives des entrepreneurs, scientifiques, professeurs et spécialistes vietnamiens à l'étranger. Dans les domaines émergents comme l'intelligence artificielle, les experts vietnamiens travaillant aux États-Unis, en France ou ailleurs peuvent servir de ponts stratégiques, aidant le Vietnam à élargir ses réseaux de coopération internationale.

Selon le professeur Qu Qiang , la Résolution N°23 du Bureau politique relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger témoigne d'une évolution nette dans la perception et la politique du Vietnam, qui considère la diaspora comme une ressource clé pour le développement national. Cela confirme la détermination constante du gouvernement vietnamien à renforcer son ouverture sur le monde.

Abordant les perspectives économiques du Vietnam, l’expert chinois estime que le maintien d'une politique d'ouverture, la stabilité ainsi que la modernisation scientifique et technologique constitueront le socle d'une nouvelle phase de croissance. Au cours des deux à trois prochaines années, l'achèvement des grands projets d'infrastructures de transport et d'énergie stimulera l'économie.

Le professeur Qu Qiang a estimé que, si les objectifs économiques sont mis en œuvre de manière favorable, le Vietnam pourrait atteindre, voire dépasser, son objectif de croissance de 10% en 2026. En 2027, la mise en service de grands projets d’infrastructures, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et les liaisons ferroviaires reliant les régions du Nord, devrait continuer à soutenir cette dynamique.

La Résolution N°23 illustre ainsi la volonté du Vietnam de mobiliser et de connecter plus efficacement les ressources nationales et extérieures afin d’entrer dans une nouvelle phase de développement rapide et durable.

VNA/CVN