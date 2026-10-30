L’industrie électronique contribue fortement à la croissance des exportations

Le commerce extérieur du Vietnam durant les dix premiers mois de l'année 2026 est estimé à plus de 1.000 milliards de dollars, soit une hausse remarquable de plus de 30% par rapport à la même période en 2025. Les exportations ont atteint environ 499 milliards de dollars. Dans cette dynamique, le secteur électronique confirme sa position de pilier industriel majeur, contribuant largement aux recettes globales du pays.

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Photo: VNA/CVN

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 30 octobre à Hanoï, une séance de travail avec de grandes entreprises du secteur électronique afin d'évaluer la production, le commerce extérieur, d'éclaircir les causes du déficit commercial et d'analyser les perspectives de développement de cette industrie.

Lors de la rencontre, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Luong Hoàng Thai a salué les efforts des entreprises tout en soulignant le rôle fondamental de cette industrie dans les exportations nationales. Il a invité les participants à analyser avec précision la situation actuelle, les causes des importations massives et les prévisions de croissance dans un esprit de coopération et de responsabilité.

Selon le rapport de la Direction de l'import-export, le commerce extérieur du Vietnam durant les dix premiers mois de l'année 2026 est estimé à plus de 1.000 milliards de dollars, soit une hausse remarquable de plus de 30% par rapport à la même période en 2025. Les exportations ont atteint environ 499 milliards de dollars, créant un élan favorable pour dépasser l'objectif annuel. Dans cette dynamique, le secteur électronique confirme sa position de pilier industriel majeur, contribuant largement aux recettes globales du pays.

Les données du Département des douanes indiquent que les ventes à l'étranger d'ordinateurs, de produits électroniques, de téléphones et de composants ont représenté près de 40% des exportations totales du pays. La forte demande mondiale pour les équipements liés à l'intelligence artificielle et aux centres de données constitue l'un des facteurs stimulants pour ce groupe de produits.

Toutefois, la balance commerciale de la filière électronique montre des signes de fragilité. Les importations de matériel informatique et de composants ont atteint des niveaux très élevés, entraînant un déficit important de ce secteur qui pèse sur la balance commerciale globale du pays. De ce fait, après dix années consécutives d'excédent commercial, le solde général du Vietnam est devenu déficitaire en 2026, ce qui exige une évaluation approfondie de la structure des échanges.

Présentant un panorama de la situation, Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l’import-export, a rappelé que le Vietnam est devenu un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale avec la présence de grands groupes internationaux. Cependant, le secteur souffre d'un déséquilibre interne, car les entreprises étrangères dominent l'assemblage et l'exportation, tandis que les entreprises locales se limitent aux composants secondaires et aux services.

Photo : Côngthuong.vn/CVN

L'augmentation du déficit s'explique également par une forte hausse des besoins en matières premières et composants importés, accentuée par l'envolée des prix de certaines puces électroniques. De plus, les entreprises ont renforcé leurs stocks et augmenté leurs achats d'équipements pour agrandir leurs usines. La dépendance envers les fournisseurs étrangers et le faible taux de transformation locale restent des défis majeurs.

Pour y remédier, le Département de l’import-export recommande d’attirer davantage d’investissements dans les secteurs électroniques stratégiques, de développer l’industrie des semi-conducteurs et la recherche-développement (R&D), de renforcer les industries auxiliaires et de favoriser les liens entre entreprises étrangères et nationales.

La diversification des marchés et des sources d’approvisionnement, l’amélioration de la qualité des ressources humaines et le renforcement des capacités logistiques figurent également parmi les priorités.

L’objectif est de faire évoluer le Vietnam d’un centre de production et d’assemblage vers un maillon à plus forte valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement électroniques mondiales.

VNA/CVN