Chine - Vietnam : reprise de la liaison aérienne Kunming - Nha Trang

La liaison aérienne entre Kunming, capitale du Yunnan en Chine, et Nha Trang, dans la province vietnamienne de Khánh Hoà, a repris. Cette réouverture répond à la demande croissante de voyages, de tourisme et d’échanges entre les deux destinations.

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Photo : VNA/CVN

Les autorités de l’aéroport international de Kunming Changshui ont indiqué que le vol VJ5325, opéré par Vietjet, avait atterri à l’aéroport international de Cam Ranh le 10 juillet à 01h20. Assurée en Airbus A321, cette liaison sera exploitée jusqu’au 24 octobre 2026. Les vols Kunming - Nha Trang (VJ5325) et Nha Trang - Kunming (VJ5324) seront assurés à raison de trois vols toutes les deux semaines, en alternance.

La reprise de cette liaison répond à la forte demande de voyages pendant la saison estivale 2026. Parallèlement, l’aéroport de Kunming Changshui a renforcé son réseau de vols directs vers plusieurs destinations d’Asie du Sud-Est, notamment Phuket et Chiang Mai (Thaïlande), Vientiane (Laos) et Kuala Lumpur (Malaisie).

Véritable carrefour aérien reliant la Chine à l’Asie du Sud et à l’Asie du Sud-Est, l’aéroport de Kunming Changshui a récemment ouvert de nouvelles liaisons vers Luang Prabang (Laos), Jakarta (Indonésie) et Phu Quoc (Vietnam). Il a également lancé des lignes de fret vers Colombo (Sri Lanka), Karachi (Pakistan) et Istanbul (Turquie).

La reprise de la liaison Kunming - Nha Trang devrait favoriser le développement du tourisme, du commerce et des échanges entre les populations des deux pays.

Alors que le nombre de visiteurs internationaux continue d’augmenter, le renforcement des vols directs contribuera à améliorer la connectivité entre la province du Yunnan et les provinces côtières du Centre du Vietnam, tout en soutenant la coopération économique et les échanges culturels.

VNA/CVN