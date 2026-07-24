Chine : onze morts et 50 disparus après le glissement de terrain à Chongqing

Le bilan des morts suite au glissement de terrain à Chongqing, municipalité du Sud-Ouest de la Chine, s'est alourdi à onze personnes. Cinquante personnes sont toujours portées disparues et dix autres ont été blessées, ont annoncé jeudi 23 juillet les autorités locales.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La catastrophe provoquée par les précipitations s'est produite à 9h08 le 17 juillet dans le quartier de Hanjia du district autonome Miao et Tujia de Pengshui, le long d'une section de la rivière Wujiang. Plus de dix immeubles résidentiels ont été ensevelis.

Des recherches répétées à l'aide de détecteurs de vie n'ont trouvé aucun signe de vie sur le site de la catastrophe géologique, selon le centre de secours sur place.

Les opérations de sauvetage ont été entravées par l'important volume de matériaux effondrés, les rochers massifs, l'espace de travail restreint et les pentes instables. Des équipes spécialisées ont déployé des engins lourds, des drones et des détecteurs, en procédant à des dynamitages contrôlés et à une excavation par couches successives, tout en veillant à prévenir toute catastrophe secondaire.

Les autorités ont indiqué que les derniers chiffres avaient été confirmés grâce à des enregistrements sur place, des visites à domicile, la collecte de témoignages du public et la vérification croisée des informations.

Les opérations de recherche se poursuivent, tandis que les autorités locales fournissent une assistance aux familles touchées et inspectent les risques géologiques dans tout le district.

Xinhua/VNA/CVN