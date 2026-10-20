Chimie pharmaceutique : cap sur la haute technologie en 2045

Le Vietnam mise sur l’innovation, le transfert de technologies et la montée en gamme de sa production pour renforcer son autonomie en matières premières pharmaceutiques, garantir la sécurité médicamenteuse et accroître sa présence dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2045, l’industrie vietnamienne de la chimie pharmaceutique ambitionne de devenir un secteur moderne, de haute technologie, compétitif et à forte valeur ajoutée. Le Vietnam entend mettre en place un écosystème relativement complet couvrant la recherche, l’innovation, le développement technologique, la production et la commercialisation, tout en maîtrisant certaines technologies et matières premières pharmaceutiques essentielles et stratégiques.

Le pays vise ainsi à renforcer son autonomie en matière d’approvisionnement en matières premières pharmaceutiques, à garantir sa sécurité médicamenteuse et à mieux faire face aux ruptures des chaînes d’approvisionnement. Il entend également développer ses capacités de recherche et de production de produits de chimie pharmaceutique à forte valeur ajoutée afin de s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Pour atteindre ces objectifs, le Programme prévoit plusieurs groupes de mesures portant sur le cadre institutionnel et juridique, les sciences et technologies, les ressources humaines, la coopération internationale, la promotion commerciale, l’information et la communication, ainsi que le financement et l’investissement.

Entreprises : renforcer les capacités technologiques

Sur le plan scientifique et technologique, le Programme privilégie le développement de technologies de synthèse, d’extraction et de purification, ainsi que des biotechnologies, des technologies liées aux peptides et d’autres technologies avancées susceptibles de générer des produits à forte valeur ajoutée. La priorité sera accordée aux projets permettant de remplacer les matières premières importées, de structurer des chaînes de production nationales et de développer des produits exportables.

Les entreprises bénéficieront d’un soutien pour acquérir, maîtriser et perfectionner les technologies, en augmenter l’échelle de production et en assurer le transfert. L’accent sera mis sur les procédés de fabrication de principes actifs destinés aux médicaments essentiels, répondant à une forte demande ou présentant une valeur ajoutée élevée. Le Programme encouragera également la recherche et l’application de nouvelles technologies, le développement d’excipients de nouvelle génération et les solutions susceptibles de renforcer la compétitivité du secteur.

La formation portera en priorité sur des domaines spécialisés tels que la chimie de synthèse et la chimie des procédés, les biotechnologies, les peptides, les techniques analytiques, les bonnes pratiques de fabrication (BPF/GMP), l’assurance et le contrôle de la qualité (AQ/CQ), la validation, le transfert de technologies, la production intelligente, la transformation numérique, la sécurité chimique et la gestion industrielle.

Photo : VNA/CVN

Le Programme encouragera également les partenariats entre entreprises, établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche afin d’adapter la formation aux besoins concrets des entreprises. Il favorisera les formations pratiques en laboratoire, dans des installations pilotes et sur les sites de production, ainsi que la formation continue, le perfectionnement professionnel et les formations adaptées aux postes de travail, en réponse aux exigences de l’intégration internationale.

En matière de coopération internationale, le Vietnam privilégiera les partenariats avec les pays disposant d’atouts dans la production de matières premières, de produits chimiques intermédiaires, de principes actifs et d’excipients pharmaceutiques, ainsi que dans les technologies avancées de chimie pharmaceutique. La coopération sera également élargie aux organismes de recherche, aux universités et aux groupes multinationaux des secteurs pharmaceutique et chimique disposant de solides capacités en recherche, production et transfert de technologies.

Par ailleurs, le Vietnam renforcera sa coopération internationale dans les domaines des normes, de la qualité, des essais, des BPF/GMP, de l’évaluation de la conformité et de la reconnaissance, afin d’accroître ses capacités de production et d’exportation de matières premières pharmaceutiques. Un réseau de partenaires internationaux sera constitué, en privilégiant les programmes et projets assortis de résultats concrets en matière de technologies, de produits, d’investissements, de ressources humaines et d’accès aux marchés.

Xuân Lôc/CVN