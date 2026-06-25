Canicule et El Niño au Vietnam : les autorités sanitaires appellent à une vigilance accrue

Lors qu' El Niño devrait s'intensifier et persister jusqu'à la fin de l'année, les experts alertent sur les conséquences sanitaires des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment sur le système cardiovasculaire.

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Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam traverse une vague de chaleur intense, avec des températures oscillant entre 36 et 40°C, voire davantage, les experts tirent la sonnette d’alarme sur les risques sanitaires liés au phénomène El Niño, dont l’intensité devrait se maintenir, voire s’accentuer, jusqu’à la fin de l’année 2026.

Dans le Centre du Vietnam, des températures supérieures à 38°C ont continué d'être enregistrées. Les travailleurs en extérieur, notamment les ouvriers du bâtiment, les livreurs, les chauffeurs et les agriculteurs, sont parmi les plus exposés à ces conditions climatiques extrêmes.

En cette fin de mois de juin, de nombreuses localités, du Nord au Centre, font face à un épisode caniculaire étendu, particulièrement éprouvant dans les zones urbaines comme Hanoï, où l’effet d’îlot de chaleur urbain, généré par le béton et l’asphalte, fait grimper la température ressentie de 2 à 4°C par rapport aux relevés officiels.

Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, souligne que la probabilité qu’El Niño atteigne une intensité très forte est estimée entre 60 et 65% d’ici la fin de l’année et le début de l’année prochaine, laissant présager un nombre de jours de canicule supérieur aux moyennes historiques.de nombreuses années.

Cette situation météorologique extrême impose une pression physiologique considérable sur l'organisme humain, notamment sur le système cardiovasculaire. Le docteur Dô Doan Bach, de l'Institut de cardiologie du Vietnam de l’hôpital Bach Mai, explique que pour réguler sa température, le corps doit accentuer la sudation et la dilatation des vaisseaux périphériques, ce qui contraint le cœur à un effort accru tout en modifiant la pression artérielle et la fréquence cardiaque.

Les personnes âgées, les patients souffrant d’hypertension, d’insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme, ainsi que les travailleurs exposés en extérieur -comme les ouvriers du bâtiment ou les livreurs - constituent les groupes les plus vulnérables face aux risques de déshydratation et d’accidents cardiovasculaires.

Les spécialistes insistent sur la nécessité de modifier certaines habitudes délétères, rappelant notamment qu'il ne faut pas attendre de ressentir la soif pour s'hydrater. Il est également fortement déconseillé de travailler sans cesse en plein air, de passer brusquement d'un environnement climatisé à une chaleur étouffante ou de modifier ses traitements médicamenteux sans avis médical en cas de fatigue.

Pour les travailleurs en extérieur, il est recommandé d’aménager des temps de repos à l’ombre, de porter des vêtements clairs et d’éviter, autant que possible, les heures les plus chaudes, généralement entre la mi-journée et le début d’après-midi.

La vigilance doit être renforcée face à l’apparition de signes précurseurs tels que des vertiges, des maux de tête persistants, des palpitations ou un malaise général.

Les experts alertent également sur les situations plus graves, comme la confusion mentale, les convulsions ou la perte de connaissance, qui nécessitent une prise en charge médicale immédiate.

Avec l'intensification prévue d'El Niño et la persistance probable des vagues de chaleur, des mesures proactives de protection de la santé sont essentielles pour minimiser les risques posés par les conditions météorologiques extrêmes.

VNA/CVN