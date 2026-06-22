Le pic de canicule va être atteint mardi et mercredi dans le Nord et le Centre

Le Nord du Vietnam devrait connaître le pic de la vague de chaleur actuelle les 23 et 24 juin, avec des températures dépassant les 39°C dans certaines régions avant l’arrivée d’orages et d’un temps plus frais en fin de semaine.

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Photo : VNA/CVN

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a expliqué que la zone de basse pression s’est actuellement installalé sur l’ouest du pays. De ce fait, le courant d’altitude s’oriente vers l’est et amène de l’air plus sec et plus chaud vers le Nord, à l’exception de Lai Châu et Diên Biên.

Les 20 et 21 juin, une forte chaleur a touché une grande partie de la région moyenne du Nord et le delta du fleuve Rouge, les températures continuant d’augmenter à mesure que la dépression se renforce et s’étend vers l’est.

À partir du 22 juin, la plupart des provinces du Nord, à l’exception de Lai Châu et Diên Biên, devraient connaître une vague de chaleur intense. Les températures maximales diurnes devraient osciller entre 36°C et 38°C, et dépasser les 39°C dans certaines localités.

La vague de chaleur devrait atteindre son apogée les 23 et 24 juin, avec des températures journalières de 37°C à 39°C dans de nombreuses localités du Nord et des pointes locales supérieures à 39°C.

Photo : VNA/CVN

Dans les agglomérations urbaines, la température ressentie peut être nettement plus élevée en raison de l’effet d’îlot de chaleur urbain, car les surfaces en béton et les chaussées absorbent et rayonnent de la chaleur tout au long de la journée.

Un soulagement est attendu à partir du 25 juin avec l’arrivée d’averses et d’orages dans la région, entraînant une baisse progressive des températures.

Vers le 26 juin, la vague de chaleur généralisée dans le Nord devrait se dissiper en grande partie, alors que le Nord se prépare à des températures plus fraîches, le Centre devrait rester l’épicentre d’une vague de chaleur prolongée.

Du 22 au 25 juin, des températures élevées, voire extrêmes, sont attendues dans les localités s’étendant de Thanh Hoa à Huê, avec des maximales diurnes oscillant entre 38°C et 40°C. Dans certaines zones montagneuses à l’ouest, le mercure pourrait même dépasser les 40 °C.

Plus au sud, le long de la côte du Centre-Sud, les températures devraient atteindre 36°C à 38°C, certaines localités enregistrant des températures encore plus élevées.

Les météorologues ont indiqué que l’intensité de la vague de chaleur dans le Centre pourrait légèrement diminuer après le 26 juin, mais qu’elle devrait persister sur une vaste zone jusqu’à la fin du mois de juin.

Les Hauts plateaux du Centre et le Sud devraient connaître un régime de saison des pluies typique, avec un temps ensoleillé en journée, suivi d’averses et d’orages épars en fin d’après-midi et en soirée. Des pluies localement fortes sont attendues.

VNA/CVN