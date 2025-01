Cambodge : hausse de 48% du nombre de touristes chinois à Angkor

Photo : Vietnamplus/CVN

Situé dans la province de Siem Reap (Nord-Ouest), le site antique a accueilli un total de 82.675 visiteurs chinois l'année dernière, soit une augmentation de 48% par rapport aux 55.689 visiteurs de l'année précédente, selon le rapport de l'entreprise publique Angkor Enterprise.

Ce nombre représente 8% du total de 1,02 million d'arrivées de touristes internationaux dans le parc en 2024, ajoute le rapport.

La Chine est la troisième source de touristes étrangers au complexe d'Angkor, derrière les États-Unis et le Royaume Uni, selon le rapport.

Le complexe d'Angkor, qui s'étend sur 401 km2 et constitue actuellement l'attraction touristique la plus populaire du pays d'Asie du Sud-Est, abrite 91 temples anciens construits entre le neuvième et le treizième siècle.

Long Kosal, directeur général adjoint et porte-parole de l'Autorité nationale APSARA, a déclaré que le lancement de l'aéroport international de Siem Reap Angkor en novembre 2023 et l'Année des échanges humains Chine - Cambodge 2024 avaient contribué à l'augmentation du nombre de touristes chinois au parc d'Angkor.

Xinhua/VNA/CVN