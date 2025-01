Le médecin-chef des États-Unis met en garde sur le risque de cancer lié à l'alcool

"L'alcool est une cause de cancer bien établie et évitable", a mis en garde vendredi 3 janvier le médecin-chef des États-Unis, appelant à la mise en place de nouvelles mesures de prévention et de sensibilisation, notamment via des avertissements apposés sur les boissons.