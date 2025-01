République de Corée

Les enquêteurs commencent à retirer l'épave du Boeing de Jeju Air

>> En République de Corée, de premières dépouilles remises aux familles après le crash meurtrier

>> Hommage à l’ambassade de la République de Corée à Hanoï après le crash de Jeju Air

>> Perquisition à l'aéroport de Muan, après le crash d'un Boeing de Jeju Air

Photo : AFP/VNA/CVN

Des journalistes de l'AFP ont vu une grue géante jaune soulever des morceaux de la carcasse calcinée de l'avion, y compris ce qui semblait être un morceau de moteur.

L'avion, qui reliait Bangkok à Muan, une ville située à environ 290 km au sud de Séoul, a lancé un appel de détresse et s'est posé sur le ventre, avant de percuter à grande vitesse un mur de béton située en bout de piste et de se désintégrer. Tous les occupants de l'appareil sont morts, à l'exception d'une hôtesse et d'un steward.

La cause exacte de l'accident reste inconnue. Les enquêteurs ont évoqué dans un premier temps une collision avec un oiseau et un train d'atterrissage défectueux.

"Aujourd'hui, nous allons soulever la queue de l'avion à l'aide d'une grue", avait déclaré vendredi matin 3 janvier Na Won-ho, chef des enquêtes de la police provinciale de South Jeolla, lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Muan.

"Nous nous attendons à ce que des restes soient trouvés dans cette section. Pour que tout soit terminé et que nous ayons les résultats, nous devons attendre jusqu'à demain" (samedi 4 janvier), a-t-il ajouté.

Photo : AFP/VNA/CVN

La police a promis de tirer rapidement au clair les causes et les responsabilités de la catastrophe. Mais selon le ministère des Transports, découvrir ce qui s'est passé exactement devrait prendre entre six mois et trois ans.

Jeudi 2 janvier et vendredi 3 janvier, la police sud-coréenne a mené des perquisitions dans les bureaux de Jeju Air et à l'aéroport de Muan.

Les autorités sud-coréennes ont également ordonné une inspection de tous les Boeing 737-800 exploités par les compagnies aériennes du pays, en se concentrant sur le train d'atterrissage.

L'enquête est dirigée par des responsables sud-coréens de la sécurité aérienne, avec l'aide de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine, qui intervient systématiquement lors d'accidents impliquant des avions fabriqués aux États-Unis.

Les proches des victimes ont afflué ces derniers jours sur le site de la catastrophe pour se recueillir et récupérer les effets personnels de leurs proches.

Selon le président par intérim du pays, Choi Sang-mok, en poste depuis moins d'une semaine, toutes les victimes ont été identifiées.

Il s'agit de la pire catastrophe aérienne jamais survenue en République de Corée.

AFP/VNA/CVN