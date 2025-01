Le représentant de l'OMS en Palestine souligne la gravité de la crise sanitaire à Gaza

Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Cisjordanie et Gaza, le D r . Rik Peeperkorn, a souligné vendredi 3 janvier la gravité de la crise sanitaire à Gaza, où 7% de la population a été tuée ou blessée depuis octobre 2023, date du début de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne.

"L'année 2025 commence sur une note sombre et profondément inquiétante alors que les combats continuent de s'intensifier", a-t-il déclaré, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'effondrement du système de santé à Gaza, convoquée par l'Algérie. Il a affirmé, à l'occasion, que plus de 25% des plus de 105.000 civils blessés sont confrontés à des conditions de vie qui changent le cours de leur vie.

Le Dr. Peeperkorn a averti que les évacuations médicales critiques restent extrêmement lentes, avec plus de 12.000 personnes qui attendent toujours d'être soignées à l'étranger. "Au rythme actuel, il faudrait cinq à dix ans pour évacuer tous ces patients gravement malades", a-t-il noté.

L'OMS a vérifié 654 attaques contre des établissements de santé, entraînant des centaines de morts et de blessés. "Mais contre toute attente, les professionnels de santé, l'OMS et les partenaires ont maintenu les services autant que possible", a-t-il souligné.

Le Représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Cisjordanie et Gaza a appelé, dans ce contexte, à une augmentation de l'aide humanitaire, à des évacuations accélérées et au respect du droit international humanitaire, concluant sa déclaration par un appel à un cessez-le-feu urgent.

