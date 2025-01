L'auteur de l'attaque "terroriste" à la Nouvelle-Orléans a agi seul, selon le FBI

L'ancien militaire américain accusé d'avoir tué 14 personnes et blessé une trentaine d'autres en lançant son pick-up sur la foule du Nouvel An au coeur de la Nouvelle-Orléans avait affirmé avoir rejoint le groupe État islamique et semble avoir agi seul, a annoncé jeudi 2 janvier le FBI.