Le Cambodge organise un marathon international au parc archéologique d'Angkor

Environ 3 000 coureurs nationaux et internationaux ont pris part au 9 e marathon de l'empire d'Angkor qui s'est tenu au parc archéologique d'Angkor, dans le Nord-Ouest du Cambodge, dimanche 4 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Thong Khon, président du Comité national olympique du Cambodge (NOCC), a souligné que l'événement annuel vise à promouvoir le sport et à stimuler le tourisme à Angkor pendant la saison des pluies.

Les participants comprenaient 815 coureurs internationaux de 51 pays, dont la majorité venait du Japon, de Chine, du Vietnam, du Royaume-Uni et de Thaïlande.

Le marathon comprenait quatre catégories : le marathon complet (42 km), un semi-marathon (21 km), une course de 10 km et une course de loisir de 3 km.

Les participants ont couru autour d'Angkor Wat, un temple antique clé du parc archéologique d'Angkor, entouré d'une beauté architecturale époustouflante et de vues panoramiques.

Le titre du marathon complet masculin a été remporté par un Cambodgien qui a terminé en 2 heures, 40 minutes et 51 secondes. Une coureuse irlandaise a remporté le marathon complet féminin, avec un temps de 3:05:43, selon les résultats annoncés par le NOCC.

Situé dans la province de Siem Reap, le parc archéologique d'Angkor, d'une superficie de 401 km², inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, est la destination touristique la plus populaire du Cambodge.

VNA/CVN