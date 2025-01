Bùi Thanh Son appelle à la mise en œuvre des accords de coopération internationale

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a exhorté le 3 janvier les ministères, les agences et les localités à examiner et à mettre en œuvre de manière proactive les engagements et les accords de coopération internationale que le Vietnam a signé lors d'activités extérieures de haut niveau.

Photo : VNA/CVN

Présidant une réunion de fin d'année relative au mécanisme d'examen et de mise en œuvre des engagements et des accords de coopération signés depuis le XIIIe Congrès national du Parti en 2021, Bùi Thanh Son a déclaré que le gouvernement maintient toujours la "culture de mise en œuvre" et la détermination dans la mise en œuvre des tâches.

Selon le vice-Premier ministre, la négociation et la signature des engagements et des accords montrent des efforts significatifs de la part de divers ministères, secteurs et localités. Cela constitue un témoignage vivant du succès des activités diplomatiques de haut niveau et affirme clairement le rôle des affaires étrangères dans la mobilisation des ressources internationales pour soutenir le développement socio-économique du pays.

Récemment, le nombre d'engagements et d'accords internationaux signés lors des activités diplomatiques a augmenté rapidement, a-t-il déclaré, ajoutant que le mécanisme de révision et de mise en œuvre des engagements et des accords contribue à diffuser la "culture de mise en œuvre" aux ministères, aux agences et aux localités.

Il a noté que la signature n'est qu'une étape de début, ajoutant qu'il est important de mettre en œuvre efficacement les engagements et les accords, apportant des avantages au Vietnam et à ses partenaires.

Le vice-Premier ministre a déclaré que l'année 2025 est une année cruciale pour atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et préparer le XIVe Congrès national du Parti. La signature et la mise en œuvre des engagements, des accords et des projets de coopération avec les partenaires sont plus importantes que jamais.

Lors de l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que le mécanisme établi en avril 2024 a généré des résultats positifs. Cependant, il subsiste des limites et des lacunes dans le processus de mise en œuvre.

Plus précisément, il a souligné que la coordination et les échanges d'informations entre les ministères, les agences et les localités n'ont pas été aussi efficaces que prévu.

VNA/CVN