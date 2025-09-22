JEP 2025 : les Champs-Élysées entre tradition et modernité

À l'occasion de la 42 e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), l'avenue des Champs-Élysées a été piétonnisée le 21 septembre dans l'après-midi et transformée en espace culturel sous le thème "Triomphe du patrimoine".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

De midi à 17h30, le public a pu découvrir plusieurs sites emblématiques exceptionnellement ouverts, dont le Grand Palais, le Petit Palais et l'Hôtel de la Marine. Une "chasse au patrimoine", proposée via une application mobile et des QR codes, a invité les visiteurs à explorer l'histoire architecturale de l'avenue à travers vingt étapes.

Un tournoi de construction a par ailleurs réuni 256 équipes autour de briques LEGO. Le jury a récompensé les vainqueurs par un voyage à Copenhague. Les passants ont aussi pu admirer des reproductions monumentales en LEGO de la tour Eiffel, de Notre-Dame de Paris et une maquette inédite des Champs-Élysées de près de cinq mètres sur deux.

Selon Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Élysées, l'événement vise à renforcer le lien entre les Parisiens et leur avenue en proposant une expérience collective autour de l'histoire et de la modernité de ce lieu emblématique.

Cet événement s'inscrivait dans la programmation officielle des Journées européennes du Patrimoine, qui permettent chaque année au public d'accéder à de nombreux lieux habituellement fermés. Cette année, elles se sont tenues les 20 et 21 septembre et étaient principalement consacrées au patrimoine architectural.

Xinhua/VNA/CVN