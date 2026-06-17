Brésil : l'état du chef Raoni, en soins intensifs, s'améliore

Le leader indigène brésilien Raoni Metuktire, l'un des plus emblématiques défenseurs de l'Amazonie, a vu son état de santé s'améliorer "de manière significative ", mais doit rester en soins intensifs, ont annoncé ses médecins mardi 16 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Tous les indicateurs infectieux et inflammatoires se sont nettement améliorés, et il est lucide et capable de converser", a dit à la presse le Dr Douglas Yanai, directeur technique de l'hôpital où le leader se rétablit depuis dimanche 14 juin.

Bien qu'il ait souligné que le nonagénaire est un homme très robuste, le Dr Yanai a indiqué que son état clinique exige toujours une surveillance accrue et que les médecins prévoient de le maintenir en soins intensifs.

"Le chemin est encore long : aucune date de sortie n'est fixée pour le moment", a-t-il précisé.

Raoni a été admis dimanche après-midi à l'hôpital Dois Pinheiros de Sinop, dans l'État brésilien du Mato Grosso (Centre-Ouest), après avoir présenté un état grave, dont des vomissements, des douleurs abdominales et des crachats de sang.

Il est arrivé à l'hôpital gravement déshydraté et souffrant d'une occlusion intestinale, ce qui a nécessité un jeûne.

Le traitement a été un succès : le chef est stable et "ne nécessite pas d'assistance respiratoire", a précisé le Dr Anna Leticia Yanai.

Ce chef indigène, âgé de 94 ans selon les médecins (son âge exact est inconnu), avait déjà passé plusieurs jours à l'hôpital en mai : d'abord pour soigner une hernie, puis après avoir reçu un diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive et de problèmes cardiaques.

Raoni est resté actif, bien qu'il soit visiblement affaibli ces derniers mois.

En avril, il a participé au Camp de la Terre Libre, le plus grand rassemblement annuel des peuples indigènes à Brasília.

Le chef s'est fait connaître dans les années 1970, lorsqu'il a milité contre la construction d'une autoroute transamazonienne.

Il a effectué sa première tournée internationale en 1989, après avoir rencontré le musicien britannique Sting en Amazonie.

AFP/VNA/CVN