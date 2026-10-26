Le Premier ministre polonais Donald Tusk à Hôi An : une immersion dans le patrimoine et la vie locale

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre polonais Donald Tusk s’est rendu le 24 octobre dans la vieille ville de Hôi An, dans la ville de Dà Nang. Outre la visite du site et l’hommage rendu à l’architecte polonais Kazimierz Kwiatkowski, il est revenu dans la vieille ville en soirée pour s’imprégner de son atmosphère culturelle et artistique et découvrir le quotidien de ses habitants.

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Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 24 octobre, le Premier ministre Donald Tusk, accompagné d’une délégation polonaise de haut rang, a visité la vieille ville de Hôi An, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999.

À la mémoire d’un ami polonais du patrimoine vietnamien

À cette occasion, il a déposé des fleurs au mémorial de l’architecte polonais Kazimierz Kwiatkowski, affectueusement surnommé Kazik par les habitants.

De son vivant, Kazimierz Kwiatkowski a contribué de manière significative à l’étude, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel vietnamien, notamment de la vieille ville de Hôi An, du sanctuaire de My Son et de l’ensemble des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê. Ses efforts ont joué un rôle important dans la préservation et la mise en valeur de ces sites, dont Hôi An et My Son, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Il fut également l’un des premiers à reconnaître la valeur exceptionnelle de la vieille ville de Hôi An. Il a persévéré dans ses recherches, ses travaux de conservation et l’élaboration du dossier de candidature du site auprès de l’UNESCO. Au-delà de leur importance pour la sauvegarde du patrimoine, les contributions de l’architecte polonais sont devenues un symbole fort de l’amitié entre le Vietnam et la Pologne.

Après cet hommage, Donald Tusk et la délégation polonaise ont flâné dans les ruelles de la vieille ville, visité plusieurs sites historiques et culturels et assisté à des spectacles artistiques organisés en leur honneur.

La présence de la délégation a attiré de nombreux habitants et visiteurs. Le Premier ministre polonais s’est prêté avec plaisir aux échanges, a serré des mains et posé pour des photos souvenirs avec le public, donnant une image chaleureuse et accessible de sa visite dans ce haut lieu patrimonial du Centre du Vietnam.

Hôi An retrouve son animation à la nuit tombée

Après la visite officielle de la matinée, Donald Tusk est revenu dans la soirée du 24 octobre à Hôi An afin de découvrir la vieille ville sous un autre jour, à la lumière des lanternes et au rythme de ses activités nocturnes.

Photo : VNA/CVN

Selon un représentant des autorités locales, la délégation a quitté son lieu d’hébergement à Dà Nang pour arriver à Hôi An vers 19 heures. Les différentes parties ont étroitement coordonné les mesures de sécurité, tout en veillant à ce que la visite se déroule dans une atmosphère naturelle et perturbe le moins possible les activités des autres visiteurs.

Vêtu simplement et chaussé de baskets, le Premier ministre polonais a parcouru les rues Bach Dang et Trân Phu ainsi que d’autres artères emblématiques de la vieille ville. Certains visiteurs, l’ayant reconnu, lui ont adressé des signes de la main. Il leur a répondu avec cordialité, en échangeant quelques mots et en leur serrant la main.

Au bord de la rivière Hoài, Donald Tusk s’est arrêté pour assister à une représentation de bài chòi, un art populaire traditionnel caractéristique du Centre du Vietnam. Il a ensuite traversé la rive sud de la rivière pour découvrir le marché nocturne de Nguyên Hoàng, avant de dîner dans un restaurant offrant une belle vue sur la vieille ville.

Un responsable d’une entreprise touristique de Hôi An, qui a eu l’occasion d’accompagner la délégation, a indiqué que le Premier ministre souhaitait une visite détendue, placée sous le signe de la découverte, afin de mieux appréhender la vie locale et l’atmosphère culturelle de la ville.

Truong Thi Ngoc Câm, directrice adjointe du Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An, a expliqué que, malgré le programme d’accueil officiel organisé le matin, le Premier ministre avait souhaité revenir le soir pour découvrir une ville illuminée et paisible, mais aussi animée par les spectacles de rue et les espaces d’échanges culturels.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, Donald Tusk a exprimé son plaisir et son attachement particulier à Hôi An, ainsi que son désir de découvrir le rythme de vie quotidien de la ville et l’hospitalité sincère de ses habitants.

L’image du dirigeant polonais déambulant tranquillement dans les rues, s’arrêtant pour écouter le bài chòi et échangeant chaleureusement avec les habitants et les visiteurs a laissé une impression particulièrement positive. Cette promenade a également rappelé que le charme de Hôi An ne réside pas uniquement dans son architecture ancienne, mais aussi dans la richesse de sa vie culturelle et la convivialité de ses espaces de rencontre.

Une visite qui renforce l’amitié entre le Vietnam et la Pologne

La visite de Donald Tusk à Hôi An s’inscrit dans le cadre de son séjour officiel au Vietnam, du 24 au 26 octobre, à l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung.

Photo : VNA/CVN

Selon Joanna Skoczek, chargée d’affaires par intérim de l’ambassade de Pologne au Vietnam, cette visite vise à identifier et à promouvoir les domaines offrant les meilleures perspectives de coopération entre les deux pays, notamment l’éducation, le commerce, la coopération dans les forums internationaux, la culture et les échanges entre les peuples. Plusieurs accords importants devraient également être signés afin de consolider le cadre juridique des relations bilatérales.

Alors que le Vietnam et la Pologne ont établi leurs relations diplomatiques en 1950, la visite de Donald Tusk à Hôi An revêt une portée qui dépasse le simple cadre touristique. De l’hommage rendu à l’architecte Kazimierz Kwiatkowski à la découverte de la vie culturelle locale, ce déplacement met en lumière les liens historiques, culturels et humains qui contribuent, depuis des décennies, à consolider l’amitié entre les deux pays.

Hoàng Hoa/CVN