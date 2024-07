Belgique

Bart De Wever désigné formateur du gouvernement fédéral par le roi Philippe

>> Belgique : le Premier ministre annonce qu'il démissionnera dès lundi

Photo : CTV/CVN

Reçu en audience dans la matinée par le souverain peu après 10h00 au Palais royal à Bruxelles, il lui a remis son rapport final en tant que préformateur. Sur la base de ce rapport, le roi l'a désigné formateur. M. De Wever a accepté cette mission et fera un rapport au roi le 24 juillet.

Dans sa mission de formateur, Bart De Wever est appelé à mener des négociations avec différents partis politiques flamands et wallons pour former un gouvernement fédéral. Au cours de celles-ci, les questions telles la relance socio-économique, l'investissement dans la santé ou encore le renforcement du pouvoir d'achat des bas revenus, l'activation des demandeurs d'emploi et bien d'autres sujets seront discutés.

Lors de sa mission de préformateur, il avait reçu l'aval de quatre partis prêts à entamer des négociations en vue de former un gouvernement de coalition : le Mouvement réformateur (MR) et les Engagés côté francophone, ainsi que le CD&V et Vooruit côté néerlandophone.

Xinhua/VNA/CVN