Le spectacle "Sing for Africa" met en lumière les musiciens émergents du Kenya

Plus de 500 jeunes artistes ont participé dimanche 30 novembre aux auditions préliminaires de Sing for Africa, un concours musical sponsorisé par la Chine, à l'université de Nairobi, la plus ancienne université du Kenya.

Le concours a été lancé le 12 novembre par la chaîne chinoise Hunan TV International en collaboration avec un partenaire médiatique local. Les candidats ont montré leurs talents dans différents genres musicaux, notamment le hip-hop urbain, la néo-soul et le R&B.

Parmi eux, Edwin Muiruri, 22 ans, a interprété dimanche une ballade d'amour dans son dialecte natal, attirant l'attention grâce à ses talents de guitariste. M. Muiruri, ainsi que d'autres candidats arrivés tôt, ont tenté leur chance lors des auditions très concurrentielles.

"Depuis que j'ai commencé mon parcours musical à l'âge de cinq ans, je n'ai jamais regardé en arrière. Je vais présenter une chanson qui prône le langage de l'amour", a déclaré M. Muiruri, saluant le fait que l'émission incite les jeunes à embrasser leur continent et à s'engager auprès d'autres cultures, notamment la Chine.

Conçue pour encourager les jeunes chanteurs et renforcer les liens culturels sino-africains, l'émission comprend des auditions ouvertes, des éliminatoires et une grande finale. Outre un premier prix d'un million de shillings kényans (environ 7.750 dollars), le gagnant remportera une tournée musicale en Chine et un contrat d'enregistrement avec des producteurs de renom.

Vêtu d'une tenue somptueuse et ample, Jave Samson Mwavita est arrivé sur le lieu des auditions préliminaires, déterminé à impressionner les juges et à passer à l'étape suivante. "Cette émission est un pont non seulement entre les Kényans, mais aussi entre les Africains et le peuple chinois. Elle ouvrira des portes aux artistes grâce à des programmes d'échange entre l'Afrique et la Chine", a affirmé le chanteur, compositeur et cinéaste de 29 ans.

L'émission permettra aux artistes locaux de découvrir la culture chinoise, favorisera la fusion interculturelle, les mettra en relation avec les plus grands labels et les propulsera vers de nouveaux sommets, a-t-il ajouté.

Dans le studio baigné de lumière, les artistes qui se sont distingués lors des auditions préliminaires se sont relayés pour offrir des performances captivantes.

Sylvia Salu, membre du jury, a indiqué que les auditions offraient aux artistes émergents une plateforme pour découvrir et mettre en valeur leurs talents et s'assurer de nouvelles sources de revenus.

"Il y a beaucoup de talents musicaux dans ce pays qui n'ont pas reçu suffisamment d'attention, et cette audition offre une plateforme à ceux qui n'en ont pas eu", a noté Mme Salu.

