Un nouvel Oscar va honorer les cascadeurs

La nouvelle statuette récompensera la "conception de cascades", a expliqué l'institution dans un communiqué. Elle sera remise pour la première fois en 2028, lors de la 100e cérémonie des Oscars.

Les hommes et femmes chargés de doubler les acteurs lors des scènes à risques réclamaient depuis des années la création d'un prix. Ils arguaient que leur contribution au septième art n'est pas moins importante sur un film que celle des ingénieurs du son, des maquilleurs ou des créateurs d'effets spéciaux, déjà honorés par les Oscars.

"Depuis les premiers jours du cinéma, la conception de cascades fait partie intégrante de la réalisation des films", ont déclaré Bill Kramer, le directeur général de l'Académie, et Janet Yang, sa présidente. "Nous sommes fiers d'honorer le travail innovant de ces artistes techniques et créatifs, et nous les félicitons pour leur engagement et leur dévouement en vue de cette occasion mémorable."

Les règles exactes pour concourir seront annoncées ultérieurement, mais les premiers films éligibles à ce nouvel Oscar seront ceux qui sortent en 2027.

Le rôle de l'ombre des cascadeurs a récemment fait l'objet d'un film avec Ryan Gosling, "The Fall Guy", sorti l'an dernier.

L'acteur canadien y incarnait un casse-cou en plein doute après une vilaine blessure, qui se décide à poursuivre son métier à risques pour tenter de recoller les morceaux avec son ex, une réalisatrice aux commandes de son premier blockbuster.

"Vous pouvez décrocher un Oscar du meilleur scénario en passant un an à écrire dans une cabane", avait rappelé Drew Pearce, le scénariste du film, lors de la première en mai à Los Angeles. "Alors qu'un cascadeur risque sa vie tous les jours sur un plateau, et ce n'est pas une métaphore."

Les cascadeurs étaient déjà récompensés lors de certaines cérémonies prestigieuses mais moins célèbres que les Oscars, comme les SAG Awards, décernés par le syndicat des acteurs américains.

La création d'un Oscar pour les cascadeurs suit celle d'une nouvelle catégorie récompensant les directeurs de casting, annoncée l'an dernier et dont la première statuette sera remise lors de la cérémonie 2026.

Auparavant, les Oscars n'avaient pas étendu leurs récompenses depuis 2001 et la création du prix du meilleur film d'animation.

