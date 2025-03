Anora remporte l'Oscar du meilleur film

Ce faux conte de fées, où une strip-teaseuse new-yorkaise s'amourache du rejeton d'un oligarque russe avant d'affronter le mépris de classe de sa belle-famille ultra-riche, est un film indépendant, tourné pour seulement 6 millions de dollars.

Il surpasse notamment Conclave, The Brutalist, Wicked, Je suis toujours là et Emilia Pérez.

L’autre succès critique du cinéma indépendant américain, The Brutalist, a obtenu le prix de la meilleure photographie et de la meilleure musique, ainsi que le prix du meilleur acteur pour Adrien Brody.

Le comédien américain de 51 ans rejoint Marlon Brando et Jack Nicholson dans le club prestigieux des doubles vainqueurs de cette statuette, 22 ans après avoir été récompensé pour Le Pianiste, où il jouait déjà un artiste confronté à la Shoah.

Il récidive donc avec ce portrait d'un architecte hongrois survivant de l'Holocauste dans cette fresque monumentale sur le mythe américain de l'intégration. Il a surpassé Timothée Chalamet (Un parfait inconnu), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice) et Colman Domingo (Sing Sing).

Déceptions pour Emilia Pérez et The Substance

Déception pour la comédie musicale Emilia Pérez de Jacques Audiard, nommé dans 13 catégories, qui obtient tout de même l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Zoe Saldaña, dans son rôle d'avocate mexicaine désabusée, et la meilleure chanson pour El Mal, de la chanteuse française Camille et son compagnon Clément Ducol.

Le prix du meilleur film étranger lui a échappé au profit du drame Je suis toujours là, réalisé par le Brésilien Walter Salles. "Je veux que ça cesse. Je veux partir sur autre chose", confiait Jacques Audiard juste avant la cérémonie, lassé par les polémiques autour, notamment, des tweets de l'actrice principale Karla Sofia Gascon.

Le prix du meilleur film d'animation est revenu au film letton Flow, coproduit en France, qui suit les aventures bouleversantes d'un chat à la dérive, confronté à l'engloutissement de sa planète par la montée des eaux. Kieran Culkin a obtenu le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour A Real Pain, un long métrage bouleversant sur la famille et l'amitié, avec en toile de fond la mémoire de la Shoah. The Substance, de la Française Coralie Fargeat, a remporté l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure, pour la transformation physique impressionnante de Demi Moore en créature accro à un sérum de jouvence aux effets dévastateurs.

Les vainqueurs dans les principales catégories de la 97e cérémonie des Oscars

Meilleur film : Anora

Meilleur réalisateur : Sean Baker, Anora

Meilleur acteur : Adrien Brody, The Brutalist

Meilleure actrice : Mikey Madison, Anora

Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin, A Real Pain

Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldana, Emilia Perez

Meilleur scénario original : Sean Baker, Anora

Meilleur scénario adapté : Peter Straughan, Conclave

Meilleur film international : Je suis toujours là (Brésil)

Meilleur film d'animation : Flow

Meilleur documentaire : No Other Land

Meilleur montage : Sean Baker, Anora

Meilleurs costumes : Paul Tazewell, Wicked

Meilleur maquillage et coiffure : The Substance

Meilleure chanson originale : Clément Ducol, Camille et Jacques Audiard, El Mal dans Emilia Perez.

