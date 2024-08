L'Australie lance un traitement de référence contre l'allergie aux arachides chez les bébés

L'Australie a présenté mercredi 31 juillet un programme gratuit à destination des bébés souffrant d'une allergie potentiellement mortelle aux arachides, présenté comme une première en termes de désensibilisation et encore au stade expérimental dans dix hôpitaux du pays.

"Nous voulons changer la trajectoire des maladies allergiques en Australie afin que davantage d'enfants puissent aller à l'école sans risquer une réaction à l'arachide potentiellement mortelle", a déclaré Kirsten Perrett, responsable de l'immunothérapie orale au Centre national d'excellence en allergie.

Les nourrissons éligibles recevront des doses quotidiennes de poudre d'arachide pendant deux ans afin de développer leur tolérance.

Au fil du temps, ils recevront des doses croissantes dans l'espoir de réduire leur sensibilité à l'arachide, sous la supervision de médecins de dix cliniques pédiatriques du pays.

Au bout de deux ans, un test permettra de déterminer si le traitement a entraîné une rémission.

Selon la professeure, il s'agit du premier programme national de traitement de l'allergie à l'arachide proposé dans les hôpitaux en dehors d'un cadre d'essai clinique.

Le taux d'allergies alimentaires parmi les enfants en Australie est parmi les plus élevés au monde. Quelque 3% des enfants australiens âgés de 12 mois sont atteints d'allergie aux arachides, selon les données du gouvernement. Parmi eux, seuls 20% verront leur allergie disparaître à l'adolescence.

Kirsten Chatwin, maman d'un bébé de neuf mois qui a commencé à développer de l'urticaire après avoir mangé du beurre de cacahuète, confie son souhait de participer à ce programme pour "essayer d'améliorer ses chances de pouvoir manger des cacahuètes en toute sécurité à l'avenir".

"De nombreuses familles cherchent désespérément à protéger leurs enfants des réactions allergiques et de l'anaphylaxie" - une grave réaction allergique - et "le fait que ce programme soit disponible et gratuit dans les hôpitaux publics change la donne", explique-t-elle.

En cas de succès, le programme sera déployé à plus grande échelle, y compris dans les régions reculées du pays.

Les décès dus aux allergies aux arachides sont rares en Australie, mais près de 20% de la population souffre d'une allergie, selon les données du principal institut australien des allergies.

On estime que ce chiffre augmentera de 70% d'ici à 2050, ce qui concernera 7,7 millions d'Australiens.

