Au Royaume-Uni, le cerf chasse le bœuf dans certains menus

Du gibier dans les burgers vendus dans certains stades, au menu de lieux culturels et de cantines d'université : des services de restauration au Royaume-Uni remplacent la viande de bœuf par celle de cerf, une alternative à moindre empreinte carbone.

Depuis cet été, les supporters de football qui viennent assister à un match dans le stade de l'équipe de Brentford, dans l'agglomération londonienne, se voient proposer des burgers de viande de cerf sauvage, chassé en Angleterre et en Ecosse.

Idem au stade de Twickenham, qui a accueilli la finale de la Coupe du monde de rugby féminin en septembre, et qui a vendu près de 5.500 de ces burgers en un mois.

Une initiative de la société de restauration Levy UK, qui propose ce régime de cervidé dans plus de vingt lieux sportifs et culturels au Royaume-Uni et en Irlande, tels que la salle de concerts O 2 Arena et le National Theatre à Londres.

"On remplace parfois la viande par des alternatives végétales mais certaines de ces fausses viandes sont souvent très transformées", souligne le directeur général, Jon Davies.

"Je voulais trouver quelque chose de bon pour la planète, et de bénéfique sur le plan nutritionnel", ajoute Jon Davies, pour qui beaucoup de gens "ont toujours envie de manger de la viande".

"Choix logique"

L'entreprise affirme que le cerf sauvage a une empreinte carbone inférieure de 85% par kilo à celle du bœuf.

Plusieurs études confirment que les émissions de CO 2 induites par la consommation de cet animal sont bien moindres que celles liées à la viande d'élevage, même si les chiffres varient.

Selon une étude de 2015 du Scottish Natural Heritage, l'organisme chargé de conseiller le gouvernement écossais sur la gestion de la faune et la flore, cette empreinte carbone est inférieure d'environ 38% à celle du bœuf et de 49% à celle de l'agneau.

Pour Levy UK, cette stratégie est également "un choix logique sur le plan économique".

Le bœuf est l'une des protéines les plus chères, explique Jon Davies. La viande de cerf n'est pas bon marché mais l'utilisation des bas morceaux, moins prisés, permet de vendre les burgers de gibier au même prix que leurs équivalents au bœuf. Tandis que les parties plus nobles sont utilisées dans la restauration plus haut de gamme de l'entreprise.

L'université Imperial College de Londres a également cessé de servir du bœuf dans la majorité de ses cantines il y a deux ans : il a été remplacé par du cerf, à côté du poulet et du porc.

Surpopulation

Une politique similaire a été expérimentée dans les hôpitaux de l'East Lancashire (Nord-Ouest de l'Angleterre) et de Guy's & St Thomas' à Londres, ainsi que dans deux écoles des îles écossaises d'Islay et de Jura.

L'initiative ne fait pas l'unanimité, reconnaît Atesh Luximon, chef de la production alimentaire d'Imperial College: "L'idée que cela puisse être un renne, ou un bambi peut rebuter des gens."

À table, les avis des étudiants sont partagés. "C'est bon et c'est un repas éthique", déclare Eric Hughet en avalant son curry de cervidé, non loin d'un autre étudiant, Shengjie Ma, moins convaincu, qui "préfère le bœuf".

L'intérêt pour le gibier est en partie dû à une population de cerfs qui ne cesse d'augmenter au Royaume-Uni. Elle est passée de 450.000 en 1970 à 2 millions aujourd'hui, "le niveau le plus élevé depuis mille ans," d'après le ministère britannique de l'Environnement, l'Alimentation et les Affaires rurales.

Dénués de prédateurs naturels, les cerfs peuvent avoir un impact significatif sur certains écosystèmes s'ils sont sur-représentés, avertit le ministère. La viande servie par Levy UK provient d'animaux tués par des chasseurs professionnels au Royaume-Uni, avec une "traçabilité très claire", souligne l'entreprise.

Selon Phil Brooke, de l'ONG Compassion in World Farming, militant pour le bien-être animal, le cerf sauvage "ne pourra jamais remplacer notre demande de viande à lui seul". Cette option "peut faire partie de la solution" mais pour lui, une transition vers davantage de végétal reste "la seule alternative vraiment durable".

