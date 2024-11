Serbie : quatorze morts dans l'effondrement d'un toit de gare

"Nous espérons que ce sera le bilan définitif, 14 personnes sont mortes", a déclaré à la télévision le président Vucic, précisant que cinq corps n'avaient pu être identifiés.

Le ministre de l'Intérieur, Ivica Dacic, avait auparavant fait état d'un bilan de douze morts.

"Nous devons nous serrer les coudes pour soutenir les familles de ceux qui ont perdu la vie et faire tout notre possible pour minimiser les dommages et aider autant que possible ceux qui ont perdu un être cher", a ajouté M. Vucic.

Il a précisé qu'un enfant, âgé de six ou sept ans, figurait parmi les morts.

"Je vous assure que les responsables seront punis", a-t-il lancé.

À la tombée de la nuit, des habitants de Novi Sad déposaient des bougies et des fleurs sur un mémorial improvisé près de la gare.

Plusieurs blessés sont aussi à déplorer. Trois personnes, extraites des décombres, sont dans un état grave, dont deux sont actuellement opérées, avait détaillé à la presse Vesna Turkulov, directrice du centre médical de la province de Voïvodine, dont Novi Sad est la capitale.

"Les blessures sont très graves", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a annoncé qu'une journée officielle de deuil serait observée samedi 2 novembre, selon un communiqué diffusé par la télévision publique.

L'Institut de transfusion sanguine de Novi Sad a également appelé les habitants à donner leur sang après l'accident.

Trois ans de travaux

Des grues et des excavatrices étaient utilisées pour fouiller les décombres à la recherche de survivants, selon un photographe de l'AFP présent sur place.

Le Premier ministre serbe Milos Vucevic a promis pour sa part une enquête sur les causes de l'accident.

"Nous insisterons pour trouver ceux qui sont responsables, ceux qui auraient dû s'assurer de la sécurité de la structure. Mes condoléances aux familles des personnes décédées", a-t-il déclaré, ajoutant : "C'est un vendredi noir pour nous, pour toute la Serbie, pour Novi Sad".

Après trois années de rénovation partielle, une portion de la gare de Novi Sad, deuxième plus grande ville de Serbie, avait rouvert en juillet. Mais certaines parties sont toujours en travaux.

La société des chemins de fer de Serbie a toutefois précisé dans un communiqué que le toit extérieur qui s'est effondré n'avait pas fait partie des rénovations opérées.

Une ligne ferroviaire à haute vitesse a été inaugurée entre Novi Sad et Belgrade en mars 2022.

