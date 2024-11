Le chef de l'ONU souligne l'importance des jeunes dans l'action climatique

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné jeudi 31 octobre le rôle des jeunes en matière d'action climatique et de construction de l'avenir des villes, et a appelé à leur donner les moyens de faire progresser plus rapidement le développement durable à l'échelle mondiale.

>> Le chef de l'ONU appelle à des "investissements significatifs" pour sauvegarder la nature

>> ONU : Antonio Guterres appelle Israël et l'Iran à éviter une guerre régionale

>> Juste avant la COP29, l'ONU alerte sur la trajectoire climatique de la planète

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un message publié à l'occasion de la Journée mondiale des villes, qui est célébrée chaque année le 31 octobre, M. Guterres a déclaré que l'ONU reconnaissait "le rôle des jeunes dans la conduite de l'action climatique et la construction de l'avenir urbain".

Représentant plus de la moitié de la population mondiale et 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les villes sont en première ligne de la crise climatique, et elles ont plus que jamais besoin de l'énergie et de la vision d'avenir des jeunes pour faire advenir le changement, a-t-il souligné.

Il a appelé toutes les nations à amplifier la voix des jeunes, à investir dans leurs idées et à promouvoir de manière significative leur participation à la prise de décision dans le domaine urbain. "En donnant les moyens aux jeunes, nous pouvons accélérer l'action climatique et faire progresser les Objectifs de développement durable à l'échelle mondiale", a-t-il affirmé.

"À l'heure où nous fêtons la Journée mondiale des villes, célébrons la capacité de la jeunesse à construire des villes vertes, résilientes et inclusives qui répondront aux besoins et aux aspirations des générations futures", a indiqué le secrétaire général.

La Journée mondiale des villes a été proposée par le gouvernement chinois dans la Déclaration de Shanghai de l'Exposition universelle 2010. L'Assemblée générale des Nations unies a ensuite désigné le 31 octobre "Journée mondiale des villes" par le biais d'une résolution visant à sensibiliser le monde à la nécessité de rendre les villes plus durables, plus accessibles et plus vivables.

Xinhua/VNA/CVN