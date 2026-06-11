Athlétisme : l'Américain Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies en 12 sec 75

L'Américain Ja'Kobe Tharp a battu mercredi 10 juin à Eugene (États-Unis) le vieux record du monde du 110 m haies en 12 sec 75 (vent : + 1,0 m/s) en séries des championnats universitaires américains (NCAA).

>> Athlétisme : sensation à Stockholm avec la défaite de Duplantis et une 800 m féminin affolant

>> Athlétisme : Gout Gout "face aux grands" à Oslo

Photo : AFP/VNA/CVN

Le hurdleur de 20 ans, qui n'avait jamais couru sous les 13 secondes auparavant, retranche cinq centièmes au précédent record du monde établi par son compatriote Aries Merritt en 2012 (12.80). En voyant son chrono à l'arrivée, il a sauté de joie, complètement ahuri par sa propre performance.

"Je savais que je l'avais dans les jambes mais ce n'était clairement pas dans mon bingo pour cette compétition, a jubilé Tharp, selon le media Olympics.com. Je me sentais rapide mais de là à voir ce chrono, je suis sans voix."

L'athlète de l'université d'Auburn (Alabama), 6e des Mondiaux de Tokyo en septembre 2025, s'était déjà fait remarquer cet hiver quand il avait réalisé la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps sur 60 m haies (la distance courue en salle), en 7 sec 32, à 5 centièmes du record du monde.

Mercredi soir 10 juin, il a explosé son ancien record personnel (13.01 en 2025) pour passer de 32e meilleur performeur mondial de l'histoire au premier, battant un record du monde convoité depuis des années, notamment par le champion olympique et triple champion du monde Grant Holloway qui s'en était approché tout près en 2021 (12.81).

Il s'agit du premier record du monde d'athlétisme battu aux championnats universitaires américains (NCAA) en 50 ans, depuis les 2,31 m franchis à la hauteur par l'Américain Dwight Stones en 1976.

Comme tous les records du monde, celui de Tharp devra être ratifié par la Fédération internationale d'athlétisme. En 2024, le Canadien Christopher Morales-Williams avait battu le record du monde du 400 m en salle (44.49) lors des championnats universitaires américains SEC (Sud-Est) mais son chrono n'avait jamais été ratifié en raison d'un "problème lié aux starting-blocks".

Ja'Kobe Tharp, qui a battu le record lors des séries, est attendu dès vendredi soir 12 juin au départ de la finale.

AFP/VNA/CVN