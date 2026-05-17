Arrivée d'une délégation sportive de la RPDC en République de Corée pour la première fois en près de 8 ans

Un club de football de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) est arrivé dimanche 17 mai à l'aéroport international d'Incheon, à l'ouest de Séoul, pour disputer les demi-finales de la Ligue des champions féminine de l'AFC (Confédération asiatique de football).

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit de la première visite d'athlètes de RPDC en République de Corée dans le cadre d'une compétition sportive en près de huit ans.

Le Naegohyang Women's FC de la RPDC affrontera le Suwon FC Women de République de Corée à 19h00 heure locale, le 20 mai au stade de Suwon.

La dernière fois que des athlètes de la RPDC ont participé à un événement sportif en République de Corée, c'était lors de la grande finale du World Tour de la Fédération internationale de tennis de table, qui s'était tenue à Incheon en décembre 2018, où la joueuse de la RPDC Cha Hyo Sim avait fait équipe avec le joueur sud-coréen Jang Woo-jin en double mixte.

Fondé à Pyongyang en 2012, le Naegohyang Women's FC a remporté le titre de champion de première division de la RPDC lors de la saison 2021-2022.

Xinhua/VNA/CVN



