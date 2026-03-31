Approbation d’un programme de formation de 10.000 directeurs exécutifs d’ici 2030

Le Premier ministre a promulgué la Décision n° 525/QĐ-TTg approuvant le Programme de formation et de perfectionnement de 10.000 directeurs exécutifs à l’horizon 2030, visant à développer une nouvelle génération de dirigeants d’entreprises du secteur privé dotés de compétences de gestion modernes, capables de répondre aux exigences d’une intégration internationale approfondie et de la quatrième révolution industrielle.

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Ce programme ambitionne de former des dirigeants disposant d’une vision stratégique, d’un esprit d’innovation, d’un sens élevé de l’éthique et de la culture d’entreprise, respectueux de l’État de droit, tout en étant aptes à conduire la transformation numérique et la transition verte, contribuant ainsi au développement durable des entreprises et à la croissance socio-économique du pays.

D’ici 2030, quelque 10.000 dirigeants et cadres d’entreprises privées à l’échelle nationale bénéficieront de ce programme, dont au moins 25 % de femmes. Il est attendu que 100 % des participants soient en mesure d’appliquer efficacement les connaissances acquises à la pratique, notamment en matière de gouvernance moderne, de gestion des risques, de conformité juridique, ainsi que de pilotage des transformations numérique et écologique.

Le programme s’adresse à un large éventail de responsables d’entreprises privées, notamment les présidents de conseils d’administration ou de membres, les directeurs généraux, directeurs et directeurs adjoints, ainsi que les responsables de départements et autres fonctions de gestion.

Les participants bénéficieront d’un soutien financier de l’État pour suivre des formations sous différentes modalités : en présentiel, en ligne via des plateformes d’e-learning ou en mode hybride. Les contenus pédagogiques, conçus en lien étroit avec les réalités de gestion, comprennent des formations en leadership stratégique, direction exécutive, direction fonctionnelle, management opérationnel (Mini MBA) et formation de la relève (Next Gen CEO). La durée des formations varie de 30 à 90 jours selon les programmes.

Outre les formations principales, les participants pourront accéder à des programmes complémentaires tels que CEO Lab, CEO Ready et CEO Talk. Le programme prévoit également un renforcement de la communication afin de promouvoir une culture d’apprentissage et d’innovation au sein de la communauté des entreprises, notamment à travers la valorisation des bonnes pratiques et des exemples de réussite.

Par ailleurs, l’organisation du Forum des directeurs exécutifs (CEO Forum) constituera une plateforme d’échanges, de mise en réseau et de valorisation des entrepreneurs exemplaires. Un réseau des anciens participants (CEO Alumni) sera également mis en place afin de favoriser le partage d’expériences, les connexions d’affaires et la diffusion d’initiatives innovantes.

Le programme met en outre l’accent sur la coopération internationale pour mobiliser des ressources techniques, financières et humaines. Des partenariats avec des établissements de formation de renom permettront de développer des cursus conjoints, des certifications co-labellisées, ainsi que d’attirer des experts et chefs d’entreprise étrangers pour assurer des activités de formation et de mentorat. Des séminaires, visites d’étude et échanges à l’étranger seront également organisés.

Le suivi et l’évaluation du programme seront assurés de manière continue, transparente et objective, en lien étroit avec les résultats obtenus. Des évaluations annuelles, à mi-parcours et finales permettront d’ajuster les contenus, les modalités de mise en œuvre et l’allocation des ressources.

Le financement du programme repose sur le budget de l’État, tant au niveau central que local, complété par des ressources issues d’autres programmes ainsi que des contributions d’organisations, d’entreprises et de partenaires nationaux et internationaux.

La mise en œuvre du programme mobilisera l’ensemble des ministères, des collectivités locales, des associations professionnelles et de la communauté des entreprises, afin d’en garantir l’efficacité et de contribuer au développement du secteur privé dans la nouvelle phase de croissance.

VNA/CVN