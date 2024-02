2024

Les localités du Centre septentrional déterminées à attirer davantage d'investissements

En 2024, les provinces du Centre septentrional sont décidées à prendre des mesures synchrones afin d'attirer les investissements, notamment les investissements directs étrangers (IDE), contribuant à accélérer leur développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

En 2023, cette région comptait deux provinces parmi les dix premières localités du pays en matière d'attraction d'investissements.

Plus précisément, selon les données de l'Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, Thanh Hoa a été l'une des dix provinces ayant attiré le plus d’IDE en 2023. En effet, l’année dernière, cette localité a comptabilisé 83 projets d'investissements directs, dont 14 d’IDE, avec un capital social totalisant environ 29.057 milliards de dôngs et plus de 209 millions d'USD.

Nghê An a été la première province du Centre septentrional en matière d’attraction d’IDE. En 2023, le total de nouveaux capitaux et investissements additionnels y a atteint plus de 1,6 milliard d'USD, soit une augmentation de 66,8% par rapport à 2022, la classant au 8e rang dans la liste des 63 villes et provinces du pays.

Photo : nhandan.vn

Selon le Comité de gestion de la zone économique du Sud-Est de la province de Nghê An, début 2024, six projets d'investissement ont été enregistrés, cumulant 390 millions d'USD. Ce sont tous des projets de haute technologie et respectueux de l’environnement.

Vu les bons signes de Nghê An, en 2024, les localités du Centre septentrional sont déterminées à mettre en œuvre de nombreuses mesures synchrones et décisives pour obtenir des résultats satisfaisants dans l'attraction et la mise en œuvre de projets d'investissement.

Elles prévoient ainsi de promouvoir la réforme des procédures administratives, de soutenir et d'accompagner les entreprises, de remplir leurs parcs industriels et d'en construire de nouveaux.

VNA/CVN