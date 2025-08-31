Angleterre : Chelsea gagne avec la VAR et Manchester United, avec le cœur

Manchester United a retrouvé un peu d’air samedi 30 août en s’imposant dans la douleur face à Burnley (3-2). Trois jours après l’humiliation en Coupe de la Ligue, les Red Devils ont arraché leur première victoire en championnat grâce à un penalty transformé par Bruno Fernandes dans le temps additionnel (90 e +7).

Photo : AFP/VNA/CVN

Auparavant, Cullen avait marqué contre son camp (27e) et Mbeumo avait ouvert son compteur en Premier League (57e). Mais Foster (55e) puis Anthony (66e) avaient profité des errances défensives et de la fébrilité du gardien Bayindir pour ramener Burnley à hauteur. Amorim a néanmoins salué "les efforts de chacun" pour l’emporter.

À Stamford Bridge, le derby entre Chelsea et Fulham (2-0) a été marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. Fulham s’est vu refuser un but de Josh King (20e) après intervention du VAR, avant que Joao Pedro n’ouvre le score dans les toutes dernières secondes de la première période (45e+9).

La colère des Cottagers a explosé lorsque l’arbitre a sifflé un penalty pour une main de Ryan Sessegnon, transformé par Enzo Fernandez (56e), alors qu’une autre main londonienne avait été ignorée dans l’action précédente. "Toutes les décisions ont influencé le match", a dénoncé Marco Silva.

Everton a pu compter sur Jack Grealish, prêté par Manchester City, étincelant une nouvelle fois. Auteur de deux passes décisives pour Beto (7e) et Dewsbury-Hall (55e), et impliqué sur le but de Ndiaye, il a guidé les Toffees vers une victoire précieuse contre Wolverhampton (3-2). "Il a besoin de confiance et de matchs", a souligné David Moyes, son entraîneur.

À Sunderland, les Français ont brillé. Enzo Le Fée a inscrit un penalty (82e) avant que Wilson Isidor n’offre la victoire dans le temps additionnel (90e+6) face à Brentford (2-1). Le gardien Robin Roefs a également repoussé un penalty décisif.

Enfin, Tottenham a concédé sa première défaite de la saison à Bournemouth (1-0), après deux succès inauguraux contre Burnley et Manchester City. Newcastle, de son côté, n’a pu faire mieux qu’un nul (0-0) contre Leeds, sous les yeux de sa recrue Nick Woltemade.

AFP/VNA/CVN