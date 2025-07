Le Paris Saint-Germain se balade contre le Real Madrid et va en finale

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, a infligé une sévère correction au Real Madrid (4-0), mercredi 9 juillet, en demi-finale du Mondial des clubs au Metlife Stadium, près de New York. Les Parisiens retrouveront Chelsea dimanche 13 juillet pour tenter de décrocher un nouveau sacre mondial.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le choc très attendu a tourné court. Le PSG a livré un récital, ne laissant aucune chance aux Merengue, confirmant la saison noire du club madrilène, sans titre majeur, loin de ses standards européens.

Malgré les 71.000 spectateurs, le retour de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et le renouveau du Real sous Xabi Alonso, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain : un Paris dominateur, rapide et précis.

Les Parisiens ont profité dès le départ des erreurs adverses. Après deux parades de Courtois, Raul Asencio, remplaçant d’un Huijsen suspendu, perd un ballon plein axe. Dembélé récupère, sert Ruiz, qui ouvre le score à la 6e minute.

Trois minutes plus tard, rebelote : Rudiger rate une passe, Dembélé surgit à nouveau et trompe Courtois (9e). Un Real médusé assiste, impuissant, aux enchaînements parisiens. Le pressing voulu par Alonso est inexistant.

À la 24e minute, Achraf Hakimi remonte tout le couloir droit, combine avec ses milieux, et trouve Ruiz au second poteau pour le 3-0. Le doublé du milieu espagnol scelle quasiment le sort de la rencontre avant la mi-temps.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le calvaire madrilène se conclut à la 87e minute, quand Bradley Barcola et Gonçalo Ramos combinent dans la surface. L’attaquant portugais se retourne et envoie une frappe imparable dans la lucarne (4-0).

Le Real, étouffé et sans réaction, ne s’est procuré que très peu d’occasions. Vinicius a été bien repris par Nuno Mendes (21e) puis par Marquinhos (58e). Kylian Mbappé, très attendu face à son futur club, a été discret : trois tentatives sans réussite.

En seconde période, Paris a levé le pied, se montrant parfois imprécis, comme lors du match contre l’Inter Miami. Mais les Madrilènes n’ont jamais su en profiter, malgré l’entrée de Luka Modric et quelques timides percées.

Cette large victoire confirme la grande forme du PSG, qui semble déterminé à ajouter un trophée mondial à son palmarès européen. Face à Chelsea, la tâche sera plus ardue, mais Paris partira favori.

Pour le Real Madrid, cette humiliation marque un coup d’arrêt brutal dans une saison difficile. Malgré des débuts prometteurs pour Xabi Alonso sur le banc, la Maison blanche s’est effondrée, loin de ses gloires passées.

AFP/VNA/CVN