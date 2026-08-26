Hanoï

Aménagement urbain de l’axe Trân Nhât Duât - Trân Quang Khai - Trân Khanh Du

Hanoï approuve un nouveau projet d’aménagement urbain pour l’axe Trân Nhât Duât - Trân Quang Khai - Trân Khanh Du. Sur trois kilomètres, il vise à moderniser l’espace public, préserver le patrimoine architectural et renforcer la qualité paysagère du centre historique de la capitale.

>> Hanoï sollicite l'expertise russe pour accélérer le développement de ses chemins de fer urbains

>> Hanoï vise l’achèvement de quelque 100 km de lignes ferroviaires urbaines d’ici 2030

>> Le Vietnam a besoin d’une approche intégrée pour gérer les inondations urbaines

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de Hanoï vient d’approuver le projet spécifique d’aménagement urbain de l’axe Trân Nhât Duât - Trân Quang Khai - Trân Khanh Du, à l’échelle 1/500, visant à réorganiser l’espace architectural et paysager de l’un des principaux axes de circulation du centre de la capitale.

Selon la Décision n° 4450/QĐ-UBND du 22 août 2026, le projet couvre un axe d’environ 3 km, allant du carrefour de la rue Hàng Dâu au carrefour avec la rue Trân Hung Dao. La zone d’étude s’étend sur environ 86,72 hectares, dont 38,34 hectares directement concernés par le projet d’aménagement urbain. Elle se situe sur le territoire des quartiers de Hoàn Kiêm, Cua Nam et Hông Hà.

Pas de nouveaux immeubles résidentiels de grande hauteur le long de l’axe

Le projet vise à concrétiser les orientations du plan d’aménagement de la capitale, tout en créant un axe architectural et paysager cohérent, conciliant la modernisation urbaine avec la préservation des valeurs historiques et culturelles du centre de Hanoï.

Sur les quelque 383.429 m² de terrains concernés par le projet, les infrastructures routières représentent la plus grande superficie, avec environ 167.542 m². Viennent ensuite les terrains destinés aux infrastructures sociales (72.951 m²), à l’habitat (67.843 m²) et à la défense nationale (52.203 m²). Le reste est constitué notamment d’espaces verts à usage limité, de bâtiments administratifs, de parkings, d’infrastructures techniques ainsi que de sites historiques et religieux.

Photo : VNA/CVN

Point important : le projet ne prévoit pas la construction de nouveaux immeubles résidentiels de grande hauteur le long de l’axe, à l’exception des secteurs concernés par la rénovation et la reconstruction d’anciens immeubles collectifs. La taille, la fonction et la hauteur des bâtiments devront être conformes aux plans d’aménagement supérieurs et tenir compte de la capacité des infrastructures techniques et sociales existantes.

Pour les bâtiments identifiés comme des éléments architecturaux emblématiques, la ville demande une étude approfondie de leur nombre d’étages, de leur hauteur et de leur architecture. Leur réalisation devra respecter les normes et règlements en vigueur et faire l’objet d’une consultation de la population.

Reconstruire certains bâtiments tout en préservant l’identité des anciens quartiers

Au niveau du carrefour Trân Quang Khai - Hàng Thùng, le projet identifie deux bâtiments à rénover ou à reconstruire : l’immeuble de l’Imprimerie du journal Nhân Dân et l’ensemble résidentiel situé au 162 Trân Quang Khai - 23B Hàng Tre. Leur transformation sera réalisée conformément aux orientations générales de la ville et aux résolutions pertinentes du Conseil populaire municipal.

Photo : VNA/CVN

Dans les quartiers résidentiels existants, l’objectif est de procéder à une rénovation et à une amélioration cohérentes de l’architecture et du paysage urbain. Les nouvelles maisons mitoyennes devront respecter les limites d’alignement et présenter une certaine harmonie en matière de façades, de niveaux, de hauteur, de couleurs et de matériaux selon les différents tronçons de l’axe.

L’objectif est ainsi de préserver les caractéristiques architecturales du vieux quartier et des anciens quartiers de Hanoï, tout en améliorant la qualité du paysage et de l’espace urbain.

Davantage d’espaces verts et de priorité aux piétons

Le projet prévoit également des règles précises concernant l’architecture des bâtiments. Les balcons pourront être aménagés à partir du deuxième étage, avec une saillie comprise entre 0,9 et 1,4 mètre, selon la largeur de la voie. Dans les ruelles et passages de moins de 7 mètres de largeur, les balcons ne pourront pas dépasser l’alignement réglementaire.

Pour les nouvelles constructions, il est recommandé de prévoir des retraits appropriés afin de dégager davantage d’espace pour les espaces verts, les lieux de repos et les équipements publics.

Les transports publics, les parkings et les infrastructures techniques devront également être organisés de manière coordonnée, parallèlement à la mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement destinées à remédier aux difficultés actuelles liées à l’utilisation de l’espace urbain.

Vers un modèle d’économie des trottoirs mieux organisé

Un autre aspect important du projet concerne l’organisation et l’utilisation des trottoirs. Le plan prévoit l’étude de modèles et de formes d’activités commerciales sur les trottoirs adaptés aux caractéristiques de chaque secteur.

L’utilisation de ces espaces devra respecter la législation ainsi que les orientations des autorités municipales, tout en garantissant l’ordre urbain, la circulation, la propreté et la sécurité des piétons.

À travers ce projet, l’axe Trân Nhât Duât - Trân Quang Khai - Trân Khanh Du est appelé à devenir un corridor architectural et paysager cohérent, reliant le centre-ville aux espaces riverains du fleuve Rouge.

L’objectif central est d’améliorer la qualité de l’environnement urbain tout en préservant l’identité historique, architecturale et culturelle caractéristique de Hanoï.

Hoàng Hoa/CVN