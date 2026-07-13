Le Vietnam présente ses condoléances après le décès de l'ancien Émir du Qatar

À la suite du décès de l'ancien Émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, les principaux dirigeants vietnamiens ont adressé des messages de condoléances aux dirigeants qataris.

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Photo : Capture d'écran du Qatar Tribune

À la nouvelle du décès de l'ancien Émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, a adressé, le 13 juillet 2026, un message de condoléances à l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Le même jour, le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé un message de condoléances au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a adressé ses condoléances au président du Conseil de la Choura, Hassan bin Abdulla Al-Ghanim.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de condoléances au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

VNA/CVN