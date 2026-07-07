Aeon entend disposer de 30 centres commerciaux au Vietnam d'ici à 2030

Le distributeur japonais Aeon ambitionne d'exploiter 30 centres commerciaux à travers le Vietnam d'ici à l'exercice 2030, soit plus du triple des neuf sites actuellement en activité.

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Ce plan d'expansion a été dévoilé par Ohno Keiji, PDG d'Aeon Mall, filiale phare du groupe AEON chargée du développement immobilier commercial, lors d'une récente interview accordée au quotidien économique japonais Nikkei.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, Aeon considère le Vietnam comme son marché prioritaire à l'international. Dans son plan de gestion à moyen terme, qui s'étend jusqu'en mars 2031, le groupe prévoit d'allouer au Vietnam 60% de ses investissements destinés à la région de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le chiffre d'affaires opérationnel d'Aeon au Vietnam affiche une croissance annuelle soutenue de 25%. Le groupe prévoit que ses revenus sur le marché vietnamien franchiront la barre des 300 milliards de yens, soit environ 1,84 milliard de dollars, à l'horizon 2030.

Son récent centre, Aeon Mall Dà Nang Thanh Khê, a ouvert ses portes le 3 juillet, à Dà Nang. La fréquentation du centre dépasse largement les prévisions de la direction, a indiqué le PDG, Ohno Keiji.

Aeon Mall Dà Nang Thanh Khê fait partie d'un complexe multifonctionnel développé par le groupe vietnamien TTC. Il s'agit de la première application de ce modèle par Aeon au Vietnam, permettant de réduire les coûts par rapport à la méthode traditionnelle de construction d'un centre commercial indépendant.

Selon Ohno Keiji, outre le projet de Dà Nang, TTC a proposé plusieurs autres emplacements potentiels, ajoutant que sa société pourrait également coopérer avec d'autres entreprises que TTC.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre son objectif de 30 centres commerciaux, le distributeur prévoit de diversifier ses formats de magasins, conformément aux spécificités des différentes communautés et localités. Le groupe se prépare également à ouvrir de nouveaux établissements au sein de complexes multifonctionnels similaires à celui de Dà Nang.

Son plan d'expansion comprend aussi des centres commerciaux de taille moyenne, sous des enseignes autres qu'Aeon Mall. Aeon exploite déjà un établissement de ce type au Vietnam.

Le calendrier d'expansion demeure soutenu, avec des ouvertures prévues en 2026 dans les villes de Thanh Hoa et de Ha Long, ainsi qu'un deuxième projet déjà approuvé à Dà Nang.

Malgré les défis logistiques et un pouvoir d'achat plus limité dans les provinces secondaires que dans les grandes métropoles comme Hanoï, ainsi que la montée en puissance du groupe thaïlandais Central et d'autres concurrents, le PDG d'Aeon Mall a souligné l'importance de sécuriser rapidement les meilleurs emplacements.

VNA/CVN