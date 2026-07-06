Le stand du Vietnam séduit les visiteurs à l'Open Day 2026 de l'OMC

Le stand du Vietnam a suscité un vif intérêt lors de l'Open Day 2026 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), où sa gastronomie, son café et ses produits traditionnels ont séduit de nombreux visiteurs.

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Photo: VNA/CVN

Le stand du Vietnam a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs lors de l'Open Day 2026 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), organisé le 5 juillet à Genève à l'occasion du centenaire du Centre William Rappard, siège historique de l'organisation.

Cette journée portes ouvertes a offert au public l'occasion de découvrir le bâtiment historique, les œuvres d'art qu'il abrite ainsi que diverses activités organisées dans les jardins situés au bord du lac Léman.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a remercié les participants et rappelé l'importance historique du Centre William Rappard. Elle s'est félicitée de la forte participation du public et des familles aux célébrations du centenaire.

Tout au long de la journée, des visites guidées en anglais, en français et en espagnol ont été proposées, tandis que les membres de l'OMC mettaient en valeur leur culture et leur gastronomie à travers des stands nationaux. Des activités destinées aux enfants étaient également organisées.

Après la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, s'est rendu au stand vietnamien pour saluer et encourager les membres de la délégation à promouvoir les produits typiques et les spécialités culinaires du pays.

Lors de sa visite au pavillon vietnamien, la directrice générale de l'OMC s'est déclarée impressionnée par la diversité des produits vietnamiens et a confié apprécier particulièrement les nems et les beignets vietnamiens. Le ministre-conseiller Pham Quang Huy l'a remerciée de sa visite et l'a invitée, ainsi que les autres responsables de l'organisation, à déguster un café glacé au lait vietnamien.

Le stand gastronomique du Vietnam a connu une forte affluence tout au long de la journée. De nombreux visiteurs ont indiqué souhaiter se rendre prochainement au Vietnam après avoir découvert sa cuisine.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, une exposition conjointe de l'OMC et de l'Organisation internationale du travail (OIT), premier occupant du Centre William Rappard, retrace l'histoire du bâtiment et des institutions qui l'ont occupé. Des ateliers animés par les interprètes de l'OMC ont également permis au public de découvrir leur métier et de visiter les cabines d'interprétation.

À travers l'Open Day 2026, les membres de l'OMC ont présenté leur identité culturelle au public tout en contribuant à mieux faire connaître le rôle du système commercial multilatéral. Le stand du Vietnam a laissé une impression favorable grâce à son accueil chaleureux et à la richesse de sa culture et de sa gastronomie.

VNA/CVN