Le japonais Yamato Holdings exhorté à investir à l’aéroport international de Gia Binh

Le ministre de la Police, Luong Tam Quang, a proposé au groupe japonais d’examiner la possibilité d’investir dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, tout en suggérant des pistes de coopération et d’exploitation entre Yamato Holdings et ses partenaires vietnamiens après la mise en service officielle de l’aéroport.

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Photo : VNA/CVN

Le membre du Politburo et ministre de la Police, Luong Tam Quang, a proposé lundi 6 juillet au japonais Yamato Holdings d’effectuer des études et des évaluations d’investissement dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, affirmant l’objectif de le transformer en un hub de transit de premier plan régional.

Recevant le président du groupe japonais, Nagao Yutaka, en visite de travail au ministère vietnamien de la Police, le ministre Luong Tam Quang s’est félicité du développement positif du partenariat stratégique global Vietnam - Japon, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la connexion économique et de l’innovation.

Appréciant la position de Yamato Holdings - un groupe logistique de premier plan japonais fort de plus de 100 ans d’expérience -, le ministre Luong Tam Quang a salué la contribution du groupe au développement socio-économique du Vietnam depuis la création de sa filiale en 2015.

Il a également proposé au groupe d’examiner la possibilité d’investir dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, tout en suggérant des pistes de coopération et d’exploitation entre Yamato Holdings et ses partenaires vietnamiens après la mise en service officielle de l’aéroport.

D’une superficie de 1.960 ha et répondant aux normes internationales 4F, l’aéroport international de Gia Binh représente un investissement d’environ 196.378 milliards de dôngs. Destiné à renforcer les capacités de transport de passagers et de marchandises, il constitue également un projet stratégique pour l’attractivité économique ainsi que pour la sécurité et la défense nationales.

Un environnement des investissements ouvert et transparent

Le ministre Luong Tam Quang a soutenu et salué la coopération entre Yamato Holdings et le vietnamien FPT pour la création d’un laboratoire d’intelligence artificielle (IA) au Vietnam, destiné à la recherche et à l’application de l’IA et du big data à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à la coordination des transports et au développement d’une logistique spécialisée au service des industries de haute technologie, notamment l’industrie des semi-conducteurs qui constitue une priorité pour le développement du Vietnam.

Soulignant que le Vietnam représente un marché de 100 millions d’habitants affichant l’un des taux de croissance du commerce électronique les plus rapides au monde et possédant un potentiel énorme pour le secteur de la logistique, il a suggéré au groupe japonais de poursuivre ses investissements, de construire des centres logistiques, des centres financiers et des infrastructures logistiques de grande envergure dotés de technologies de pointe dans les principales régions économiques du Vietnam ; et de privilégier le recrutement d’employés et de travailleurs vietnamiens disciplinés et hautement qualifiés.

Le ministre Luong Tam Quang a affirmé que le ministère vietnamien de la Police va toujours accompagner Yamato Holding, créer un environnement des investissements ouvert et transparent, et tutes les conditions favorables permettant au groupe d’opérer en toute sécurité, efficacement et dans le respect de la loi vietnamienne.

De son côté, Nagao Yutaka a exprimé son admiration pour le potentiel de développement du Vietnam, et a affirmé que Yamato Holding va continuer à rechercher et à mettre en œuvre des projets de coopération clés, contribuant ainsi à promouvoir les relations étroites entre les deux pays.

VNA/CVN