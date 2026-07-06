Lâm Dông : Feu vert pour deux projets solaires de plus de 5.700 milliards de dôngs

L'approbation de deux projets solaires de plus de 5.700 milliards de dôngs, qui devrait injecter 280 MW de puissance supplémentaire et fournir annuellement plus de 540 millions de kWh d'énergie propre au réseau national, marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII.

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Photo : ND/CVN

Les autorités de la province de Lâm Dông ont officiellement approuvé l'investissement de deux projets de centrales solaires représentant un capital total de plus de 5.700 milliards de dôngs (216,7 millions de dollars).

Cette initiative, qui devrait injecter 280 MW de puissance supplémentaire et fournir annuellement plus de 540 millions de kWh d'énergie propre au réseau national, marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII. Ce déploiement vise non seulement à garantir la sécurité énergétique et à accélérer la transition verte, mais aussi à soutenir l'ambition de la province d'atteindre une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir.

Selon de récentes décisions du Comité populaire provincial, le premier projet prévoit la construction d'une centrale solaire flottante sur le réservoir hydroélectrique de Dông Nai 2. Porté par la société par actions hydroélectrique Trung Nam, il représente un investissement de plus de 4.916 milliards de dôngs pour une capacité installée de 240 MW. Répartie sur près de 355 ha de plan d'eau, la centrale exploitera les infrastructures de transmission existantes tout en limitant l'utilisation des terres agricoles.

Le second projet concerne la centrale solaire Ea Po 1, implantée dans la commune de Dak Wil. Dotée d'une capacité de 40 MW, elle représente un investissement de près de 790 milliards de dôngs et sera équipée d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'une capacité de 8 MWh afin d'améliorer la stabilité du réseau et l'exploitation des énergies renouvelables. Sa production annuelle est estimée à 76,5 millions de kWh dès sa première année d'exploitation.

Selon Nguyên Ba Ut, directeur du Service provincial de l'industrie et du commerce, ces projets créeront des emplois, accroîtront les recettes budgétaires et stimuleront des secteurs tels que la construction, la mécanique, les matériaux, les transports, les équipements électriques et les services techniques.

Le développement énergétique constitue le socle indispensable pour attirer les investissements industriels, élargir la production et accroître la compétitivité économique de la province, a-t-il ajouté.

Cette double approbation marque également le début d'un vaste programme de développement électrique sur le territoire provincial, qui compte encore une trentaine de projets en attente de sélection d'investisseurs.

À ce jour, en plus des centrales de Dông Nai 2 et d'Ea Po 1, deux autres projets ont achevé leur phase d'évaluation et le choix d’investisseurs, tandis que 26 d'autres font l'objet d'expertises techniques approfondies.

Parallèlement, Lâm Dông accélère la modernisation de son réseau électrique, avec le développement de lignes de 500 kV et de postes de transformation de 220 kV et 110 kV, afin d'assurer l'évacuation de l'électricité produite.

Avec une capacité installée planifiée de près de 15.000 MW à l'horizon 2035, Lâm Dông ambitionne de devenir l'un des principaux pôles énergétiques des Hauts plateaux du Centre.

La concrétisation de ces projets solaires, couplée au renforcement du réseau de transport d'électricité, ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les secteurs de l'industrie, du commerce et de la logistique, posant ainsi les bases d'une croissance régionale rapide et durable.

VNA/CVN