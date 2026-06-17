Achèvement du projet anti-inondations de Hô Chi Minh-Ville en 2026

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé Hô Chi Minh-Ville à accélérer la mise en œuvre de ses projets stratégiques, à améliorer le décaissement des investissements publics et à finaliser en 2026 le projet anti-inondations d’une valeur de 10.000 milliards de dôngs.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung, lors de sa séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, le 13 juin, a discuté des objectifs de croissance à deux chiffres, du décaissement des fonds d’investissement public, de la mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux, de l’application de la Résolution N°57 du Bureau politique, du développement du logement locatif, de l’élaboration de la loi sur les zones urbaines spéciales, ainsi que de l’examen des difficultés, des obstacles, des propositions et des recommandations.

Lors de cette réunion le Premier ministre a indiqué avoir convenu avec le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, d’un plan visant à lever définitivement tous les obstacles. Il a souligné que le projet de protection contre les inondations, d’un montant de 10.000 milliards de dôngs, devait être achevé cette année.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement venait de tenir une réunion ordinaire consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique du mois de mai et des cinq premiers mois de l’année, en particulier dans les localités clés et les principaux pôles de croissance du pays.

Il a demandé que la réunion de travail soit axée sur l’identification précise des difficultés et des obstacles, afin que Hô Chi Minh-Ville puisse formuler des recommandations, des solutions et des politiques concrètes. Les responsables des ministères et des secteurs directement impliqués dans le développement de la ville échangeront leurs points de vue et répondront aux recommandations, en précisant les questions relevant de la responsabilité de la localité. Une conclusion sera annoncée au plus tard le 15 juin afin que Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les ministères et secteurs concernés, puissent rapidement mettre en œuvre les missions qui leur ont été confiées.

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Développer le logement locatif et relancer les projets en suspens

Selon Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Politburo, le gouvernement et le Premier ministre ont rapidement et efficacement donné suite à de nombreuses recommandations formulées précédemment par la ville.

Concernant les nouvelles propositions, le président Nguyên Van Duoc s’est concentré sur le programme de logements locatifs, conformément aux orientations du secrétaire général, et a abordé trois points essentiels.

S’agissant du foncier, Hô Chi Minh-Ville a proposé la mise en place d’une procédure simplifiée permettant aux entreprises disposant déjà de terrains de participer au programme. Pour les terrains publics, elle a demandé au gouvernement d’autoriser le recours à l’attribution, à la désignation ou à la sélection d’investisseurs plutôt qu’aux enchères obligatoires, afin de rendre le programme plus attractif.

En matière de financement et de crédit, la ville a proposé des exonérations et des réductions des taxes foncières ainsi que des redevances de location pendant les cinq ou dix premières années ; des exonérations et réductions similaires concernant la taxe foncière sur cette même période ; ainsi qu’une réduction des taux d’intérêt des prêts d’environ 2 à 3 points de pourcentage par rapport aux taux pratiqués par les banques commerciales.

Concernant la reconversion des types de logements, Hô Chi Minh-Ville a proposé d’autoriser une conversion flexible entre logements de relogement, logements sociaux et logements locatifs afin d’éviter le gaspillage des ressources existantes.

Par ailleurs, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que, sur les 838 projets relevant de la compétence de la localité et soumis à la banque centrale pour un allègement de la dette, 50% avaient été résolus et que les 50% restants étaient en cours de traitement. Concernant les projets en suspens relevant de la compétence du gouvernement central, il a demandé au Premier ministre d’intervenir afin de résoudre les difficultés et permettre aux responsables concernés de poursuivre leur coordination et leur mise en œuvre.

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"Forte de son statut et de son rôle de zone urbaine spéciale et de moteur de la croissance nationale, Hô Chi Minh-Ville est pleinement consciente de sa responsabilité envers le gouvernement central et le peuple vietnamien", a affirmé Nguyên Van Duoc.

Dans les années à venir, Hô Chi Minh-Ville continuera de perpétuer sa tradition de dynamisme, de créativité, d’unité, d’audace dans sa réflexion et son action, ainsi que sa volonté d’œuvrer pour le bien commun. Elle est déterminée à atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et sur l’ensemble de la période 2026-2030, contribuant ainsi de manière encore plus significative au développement global du pays dans cette nouvelle ère.

Lors de cette visite de travail, les vice-Premiers ministres ainsi que les responsables des ministères et des secteurs ont également pris connaissance des difficultés, propositions et recommandations formulées par Hô Chi Minh-Ville, et ont collaboré avec la ville afin d’identifier des solutions.

À l'issue de la séance de travail, le Premier ministre a salué les résultats positifs obtenus par Hô Chi Minh-Ville au cours des cinq premiers mois de l'année: la croissance du PIB régional au premier trimestre a atteint 8,27% en glissement annuel, soit le taux le plus élevé de ces cinq dernières années ; les recettes budgétaires ont dépassé 50% des prévisions annuelles, enregistrant une hausse d'environ 25%.

Concernant l'attractivité des investissements, le Premier ministre a indiqué que les investissements directs étrangers (IDE) dans la ville ont dépassé 6,6 milliards d’USD, soit une augmentation de 106,25% ; près de 24.000 nouvelles entreprises ont été créées, soit une hausse d'environ 30% ; et plus de 9.600 entreprises ont repris leurs activités. L'investissement social total a dépassé 141.000 milliards de dôngs, soit une augmentation d'environ 11%.

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Le Premier ministre a également reconnu que Hô Chi Minh-Ville avait mené à bien un grand nombre de projets en suspens et de longue date, libérant ainsi un investissement total de plus de 200.000 milliards de dôngs sur une superficie de plus de 17.000 hectares. Outre ces réussites, le Premier ministre a franchement souligné certaines limites à surmonter. Il a notamment déploré le manque de diffusion homogène de l'esprit novateur des dirigeants de la localité au sein des départements, agences et administrations locales.

"Si nous parvenons à insuffler cet état d'esprit à tous les niveaux et dans tous les secteurs, les résultats de la ville seront assurément bien meilleurs à l'avenir", a insisté le Premier ministre Lê Minh Hung.

Par ailleurs, bien que le PIBR ait progressé de manière significative au premier trimestre, il demeure inférieur à l'objectif de croissance fixé par la ville, de 10,5% à 11%. Des secteurs clés tels que l'industrie et la construction n'ont enregistré qu'une croissance d'environ 7,7%, contre 9,26% prévus, et les services ont atteint 8,9%, contre un objectif de 11,1%. Le décaissement des investissements publics demeure lent, n'atteignant qu'environ 18% du plan, un chiffre inférieur à la moyenne nationale de 21,6%, ce qui place au 23e rang sur 34 provinces et villes du pays. La mise en œuvre des mécanismes politiques spécifiques prévus par les résolutions de l'Assemblée nationale reste également limitée.

Selon le Premier ministre, Hô Chi Minh-Ville n'a pas encore réalisé de percées majeures en matière de science, de technologie et d'innovation. Une mentalité d'attentisme et une crainte des responsabilités persistent chez les fonctionnaires à tous les niveaux.

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Approuvant globalement les tâches et solutions clés identifiées par la ville pour la période à venir, le Premier ministre a demandé une compréhension approfondie et une mise en œuvre synchronisée, décisive et efficace de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, des résolutions et conclusions du Comité central, du Politburo, du Secrétariat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, notamment la résolution n° 09-NQ/TW du Politburo relative à la construction et au développement de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère, la résolution n°260/2025/QH15 de l'Assemblée nationale, la conclusion n°18-KL/TW du Comité central, les conclusions du secrétaire général et président Tô Lâm lors de la séance de travail du 27 avril, et la résolution du premier congrès du Comité du Parti de la ville.

Le Premier ministre a souligné que la période actuelle est très favorable pour Hô Chi Minh-Ville et qu’elle doit contribuer à façonner et à perfectionner le nouveau modèle de développement de l'ensemble du pays. Selon le Premier ministre, la réalisation de l'objectif de croissance à deux chiffres pour l'ensemble du pays dépend fortement des principaux pôles de croissance, dont Hô Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre fixe six grandes priorités

Concernant les tâches à venir, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Hô Chi Minh-Ville de se concentrer sur six points essentiels.

Premièrement, il convient d'examiner les perspectives de croissance jusqu'à la fin de l'année et d'attribuer des missions spécifiques aux ministères, aux collectivités locales et aux entreprises, notamment dans les secteurs d'industrie et construction et de commerce et services. Ces deux secteurs représentent la part la plus importante de la structure économique de la ville.

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Deuxièmement, il est nécessaire d'accélérer le décaissement des investissements publics. Le Premier ministre a déclaré que si Hô Chi Minh-Ville en fait la proposition, le gouvernement est prêt à mobiliser des ressources et des mécanismes prioritaires pour renforcer son rôle de moteur et de chef de file. Toutefois, il est impératif que les ressources soient allouées aux domaines clés et que Hô Chi Minh-Ville s'engage à mettre en œuvre les projets dans les délais impartis, à garantir leur qualité, à améliorer l'efficacité des investissements et à réduire le ratio capital-production marginal (RCPM).

Le Premier ministre a également ordonné l'accélération des projets clés (périphérique 3, carrefour d'An Phu et de My Thuy, Nationale 50…) et le lancement rapide des grands projets de ligne 2 du métro de Bên Thành - Thu Thiêm, port maritime de Cân Gio, port de Cai Mep Ha, ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành, pont de Thu Thiêm 4... Il a notamment indiqué avoir convenu avec le secrétaire du Parti de Hô Chi Minh-Ville d'un plan visant à lever définitivement tous les obstacles et que le projet de protection contre les inondations, d'un montant de 10.000 milliards de dôngs, devait être achevé cette année.

Troisièmement, il a demandé la finalisation du projet de loi sur les zones urbaines spéciales en vue de sa soumission à l'Assemblée nationale lors de la session thématique d'août. C'est la première fois que le gouvernement central autorise la ville à élaborer des politiques. Le Premier ministre a insisté sur l'importance d'une étroite collaboration avec les ministères et agences afin de proposer des axes politiques cohérents, ambitieux, novateurs, précis et réalisables, notamment en matière de finances, de foncier et d'infrastructures, créant ainsi un cadre juridique solide permettant à la localité de mener à bien ses missions en toute confiance.

Quatrièmement, il convient de finaliser d'urgence le plan directeur global de Hô Chi Minh-Ville, en l'associant à la révision et à l'amélioration de la planification urbaine et rurale, des plans de zonage et de la planification locale.

Cinquièmement, il est impératif de se concentrer sur le développement du logement locatif public, identifié comme une priorité stratégique. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville doit proposer avec audace des mécanismes, des politiques et des approches spécifiques, fondés sur une expérience pratique et non couverts par la réglementation actuelle. Dans un premier temps, la ville doit mobiliser les fonds publics et, à long terme, mettre en place des solutions et des politiques efficaces pour attirer les ressources privées.

Le Premier ministre a également indiqué que le ministère des Finances et la Banque d'État ont été chargés de proposer en juillet un mécanisme financier, incluant des options d'émission d'obligations et de refinancement à long terme à des taux d'intérêt raisonnables, afin d'attirer les investisseurs privés dans le secteur immobilier.

Sixièmement, la réunion a examiné la première année de fonctionnement du système de gouvernement local à deux niveaux. Hô Chi Minh-Ville doit analyser et proposer des ajustements à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs jugés excessives ; en réévaluant les compétences des agents de proximité.

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Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement central mettrait en place des comités de recherche spécialisés au sein des agences centrales et des provinces/villes afin de réaffecter les fonctionnaires dont les compétences ne sont pas requises, avec un calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures de réaffectation au plus tard au troisième trimestre.

Concernant les propositions et recommandations de Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre a demandé aux ministères et agences de coordonner étroitement leurs efforts et de mener à bien les tâches relevant de leur compétence, en fournissant des orientations précises à la localité ; et de signaler sans délai aux autorités compétentes toute question dépassant leur champ de compétences.

À cet égard, le Premier ministre a chargé le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville de piloter et de coordonner avec les ministères et agences l’examen et la proposition de solutions pour une utilisation optimale des terrains et bâtiments publics de la localité (hors des secteurs de la défense et de la sécurité) au service des objectifs de développement socio-économique, et de faire rapport au gouvernement et au Premier ministre en juin.

"Le gouvernement s’engage à accompagner et à orienter les ministères et les agences afin qu’ils coordonnent étroitement leurs actions avec la ville pour surmonter les obstacles immédiats et perfectionner les mécanismes et les politiques de développement de l’ensemble du pays et de la ville", a souligné le Premier ministre Lê Minh Hung.

Tân Dat/CVN