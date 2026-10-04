Ligue des nations : l'Espagne enchaîne contre la République tchèque

Guidée à nouveau par son prodige Lamine Yamal, l'Espagne, championne du monde en titre, a prolongé la fête samedi 3 octobre contre la République tchèque (3-1) pour son deuxième match à domicile depuis son sacre, lors de la troisième journée de Ligue des nations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré une belle frayeur en fin de match, les joueurs de la Roja ont imposé leur loi à Oviedo, au stade Carlos Tartiere, et allongé leur folle série d'invincibilité à 41 matches grâce à une superbe frappe enroulée de Lamine Yamal (6e, 1-0), une finition parfaite du capitaine espagnol Rodri (35e, 2-0) et une reprise opportuniste de Mikel Merino (89e, 3-1).

Les hommes de Luis De la Fuente, vainqueurs de leurs trois premières rencontres, conservent ainsi la première place du groupe 3 devant l'Angleterre (2e, 6 points), qui venait de soigner sa différence de buts en Croatie (7-0).

Pour expliquer la baisse de régime de ses joueurs en seconde période, le sélectionneur espagnol a mis en avant "l'équilibre difficile" entre la "nécessité de gagner" et de "prioriser la santé des joueurs" pour éviter des blessures, avec des matches tous les trois jours.

Il a également reconnu que son équipe, largement remaniée avec neuf changements par rapport à celle qui a battu la Croatie mardi (4-1), avait "beaucoup souffert" à plusieurs moments de la rencontre, ce dont elle n'avait "plus l'habitude".

Lamine Yamal encore pressé

Le surdoué barcelonais Lamine Yamal, déjà buteur dès la deuxième minute contre l'Angleterre (3-2) et la Croatie (4-1), avait cette fois dû patienter jusqu'à la sixième pour faire parler sa patte gauche (6e, 1-0) et lancer la Roja dans la partie, avec un quatrième but en trois matches.

"Il continue de nous surprendre de jour en jour. Je crois qu'il a tellement de talent, tellement de qualité, que le meilleur Lamine est encore à venir. Il continue de grandir à pas de géant. C'est déjà une référence au niveau international, et il est en train de devenir un joueur de légende", l'a encensé son coach.

Son nouveau coéquipier au Barça Rodri, qui avait présenté la Coupe du monde au public asturien avant le match accompagné par Juan Mata et Santi Cazorla, a fait le break du plat du pied droit au terme d'une transition rapide (35e, 2-0).

Mais les champions du monde ont sérieusement levé le pied en seconde période, après les sorties de Lamine Yamal et Alex Baena, et ont bien failli se faire surprendre par les joueurs de Santi Denia, ex-sélectionneur de l'Espagne U21 et champion olympique à Paris en 2024.

Le latéral tchèque Jiri Slama a ainsi réduit le score en bout de course d'un tir croisé du gauche (2-1, 69e), et l'attaquant Ryan Naderi a bien cru égaliser en profitant d'une grosse faute de main du gardien d'Arsenal David Raya (79e), mais son but a été annulé pour une obstruction à l'entrée de la surface.

Un avertissement sans conséquences pour la Roja, toujours invaincue en compétition officielle depuis 2023 et en position idéale pour faire tourner lors du dernier match de cette fenêtre en Croatie, à Split, mardi.

AFP/VNA/CVN



