Mondiaux de judo : deuxième podium mondial pour Boukli, bronzée à Bakou

La Française Shirine Boukli (-48 kg) a conclu sa saison avec une "belle médaille" de bronze, dimanche aux Championnats du monde de judo de Bakou, décrochant ainsi la deuxième médaille mondiale de sa carrière.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Boukli a battu dans la petite finale la Mongole Baasankhuu Bavuudorj, championne du monde en 2024 et vice-championne olympique, s'imposant aux pénalités au cours de la prolongation.

"Je suis super fière. Quand je vois ma saison, je suis contente, c'est ma deuxième médaille aux Mondiaux et c'est une belle médaille", a-t-elle réagi dans un grand sourire.

La Française clôt ainsi sa saison avec un nouveau podium après ses titres au Grand Slam de Paris en février et aux Championnats d'Europe en avril.

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Dimanche 4 octobre en Azerbaïdjan, la journée de Boukli avait bien démarré avec deux combats sérieux remportés aux pénalités. Mais elle a ensuite buté en quart sur la Russe Marina Vorobeva, qui l'avait déjà battue fin août au Grand Slam de Lausanne. Boukli a accumulé trois pénalités en 2 min 39 sec, entraînant sa défaite par disqualification (hansoku-make).

"Je pense que là j'ai fait un peu la débile", a-t-elle admis. "Après bon ben voilà ça arrive, c'est ça aussi la difficulté d'un championnat, il faut savoir rester lucide et parfois on a des attitudes qui sont pas forcément bonnes. Donc les pénalités c'est le jeu, c'est le sport, c'est le judo."

Elle s'était ensuite ressaisie pour remporter son repêchage face à la Brésilienne Clarice Ribeiro, marquant un waza-ari après deux minutes et demie de combat.

"Ça va être mon tour"

Médaillée de bronze aux JO de Paris, la Française de 27 ans, également quintuple championne d'Europe, se hisse sur un podium mondial pour la deuxième fois, après l'argent décroché en 2023 à Doha.

"Maintenant, on va essayer d'aller chercher un peu mieux encore pour essayer d'accrocher ce qui est vraiment l'objectif, un titre olympique. Et si elle est championne du monde, on ne crachera pas dessus", a déclaré son entraîneur Kilian Le Blouch, alors que les JO de Los Angeles se profilent dans moins de deux ans.

"À un moment, ça va être mon tour, je n'en doute pas", a affirmé Boukli. "Je n'en douterai jamais, je sais que je travaille dur pour ça. Là c'est le bronze, mais petit à petit je crée mon moment, je m'améliore, je me vois progresser."

Elle apporte aux Bleus leur première médaille de ces Championnats.

Les deux autres Français en lice dimanche n'ont pas réussi à atteindre le podium.

Chez les moins de 60 kg, Romain Valadier-Picard, médaillé d'argent l'an dernier, a été battu en repêchages.

Le Français de 24 ans s'est incliné par ippon face au Géorgien Giorgi Sardalashvili, après s'être fait piéger aux pénalités au tour précédent contre le Kazakh Sherzod Davlatov.

"Je suis très très énervé contre moi-même", a réagi Valadier-Picard. "Parce que Davlatov n'est pas du tout plus fort que moi. Sardalashvili n'est pas du tout plus fort que moi. Aucun des deux n'est plus fort que moi et pourtant je perds mon match."

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Les pénalités ont été le thème récurrent de la journée pour les Français puisque Luka Mkheidze en a également été victime, les arbitres appliquant avec intransigeance leurs nouvelles consignes visant à sanctionner rapidement les fausses attaques.

Le double médaillé olympique n'avait pas été gâté au tirage au sort et a été sorti dès son entrée en lice en seizièmes de finale par le Russe Ayub Bliev, No4 mondial.

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