Exemption de visa : les pays européens saluent l'élargissement de la politique chinoise

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La politique inclut désormais la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Macédoine du Nord, Malte, le Monténégro et la Roumanie, parallèlement à d'autres nations bénéficiant déjà de l'approche de la Chine en matière d'ouverture.

Les fonctionnaires et les professionnels du tourisme des pays nouvellement inclus ont salué cette décision comme un pas en avant vers le renforcement des liens bilatéraux.

Le vice-Premier ministre maltais, Ian Borg, a salué vendredi 22 novembre cette politique comme un nouveau jalon dans les relations bilatérales de longue date entre les deux pays.

"Cet accord d'exemption de visa reflète la confiance mutuelle solide et la volonté de favoriser des liens plus étroits dans les domaines du tourisme, des affaires et des échanges culturels", a déclaré M. Borg, qui est également ministre maltais des Affaires étrangères et européennes et du Commerce, dans un communiqué de presse.

Xinhua/VNA/CVN