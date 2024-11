La COP29 parvient à un accord sur les marchés du carbone

>> Encore aucun compromis dévoilé à la COP29 un jour avant la fin

>> COP29 : le dernier projet d'accord est "inacceptable", selon le commissaire européen

>> République de Corée, une semaine pour trouver un accord à plus de 170 pays

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'article 6 prévoit des marchés du carbone fiables et transparents permettant aux pays de collaborer à la réduction des émissions, ce qui pourrait permettre d'économiser jusqu'à 250 milliards d'USD par an en mettant en œuvre des plans climatiques nationaux.

"Nous avons mis fin à une décennie d'attente et débloqué un outil essentiel pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main", a déclaré le président de la COP29, Mukhtar Babayev. "Le changement climatique est un défi transnational et l'article 6 permettra de trouver des solutions transnationales."

Grâce à cet accord, les marchés du carbone sont prêts à générer des investissements substantiels dans les pays en développement, tout en garantissant la transparence et l'intégrité environnementale. Les nouvelles règles adoptées faciliteront des réductions d'émissions réelles, additionnelles et mesurables, tout en respectant les droits de l'homme et en promouvant le développement durable.

L'accord fait suite à des années de négociations au point mort lors des précédentes réunions de la COP, notamment à Glasgow et à Charm el-Cheikh, où les règles initiales des marchés du carbone ont été fixées, mais des éléments clés sont restés en suspens. La double approche de la COP29 a permis de sortir de l'impasse et d'adopter à l'unanimité les règles finales de l'article 6.

Xinhua/VNA/CVN