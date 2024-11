Turquie

La ville d'Istanbul a organisé un forum sur l'énergie pour discuter des solutions aux défis communs

D'une durée d'une journée, l'événement, dont le thème était "Avenir commun, objectifs communs", et qui était organisé par l'Agence Anadolu et parrainé par le ministère turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, a attiré des responsables gouvernementaux venus de Hongrie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan, de Bulgarie et d'Ouzbékistan, entre autres pays, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile, d'institutions internationales et du monde universitaire.

"À mesure que les économies se développent, que les populations grandissent et que l'industrialisation progresse, nos besoins énergétiques augmentent inévitablement", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dans son discours à l'événement.

"Il n'y a pas d'autre alternative que de mobiliser toutes les ressources à notre disposition", a-t-il poursuivi, notant que les récentes crises mondiales ont souligné le rôle essentiel de l'énergie pour assurer la stabilité économique.

M. Erdogan a également indiqué que la Turquie s'engage à maximiser son potentiel dans tous les secteurs, de l'exploitation minière et pétrolière à l'énergie éolienne et solaire.

Parallèlement, Alparslan Bayraktar, le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, a animé lors du forum une session sur les politiques énergétiques à venir. D'autres ont porté sur des sujets tels que la sécurité du gaz, la transition énergétique intelligente et le financement des énergies renouvelables.

