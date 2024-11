France

Braquage d'un musée en Bourgogne, un trésor national disparaît

Photo : CTV/CVN

"Via Vitae", ou "Chemin de vie", réalisée par l'orfèvre parisien Joseph Chaumet au début du XXe siècle, avait été acquise par la commune de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) en 2005 pour rejoindre la collection du musée du Hiéron et devenir sa pièce maîtresse.

Sur son socle, une montagne en albâtre et en marbre bleu-gris des Pyrénées, 138 figurines en or et en ivoire y racontaient les neuf scènes de la vie de Jésus-Christ, au milieu d'autres métaux et pierres précieuses.

Jeudi après-midi 21 novembre, l’œuvre, estimée entre 5 et 7 millions d'euros, a été "saccagée" par des malfaiteurs, selon le maire de la ville Jean-Marc Nesme. Le musée est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre.

Les voleurs sont arrivés à moto vers 15h45. Casqués, masqués et gantés, trois d'entre eux se sont introduits dans l'établissement alors ouvert au public, le quatrième faisant le guet à l'extérieur, a expliqué l'édile à l'AFP.

"L'un au moins était armé d'une arme d'épaule pouvant ressembler à une arme automatique", écrit la procureure de Mâcon, Anne-Lise Furstoss, dans un communiqué, précisant qu'un coup de feu "pourrait avoir été tiré" mais que l'opération n'a fait aucun blessé.

À peine entrés dans le hall, les malfaiteurs se sont dirigés vers l’œuvre de 3 m de haut, classée trésor national par le ministère de la Culture en 2000, et sont facilement venus à bout des vitres blindées qui la protégeaient, découpées à l'aide d'une tronçonneuse à disque.

Ils lui ont arraché la plupart de ses figurines, ainsi que des décorations en émeraude, raconte le maire. Ils ont aussi scié et emporté la partie haute de la montagne, ornée de deux figures féminines allégoriques tenant une hostie sertie de diamants et de rubis.

Pneus crevés

Quinze minutes plus tard, les braqueurs se sont enfuis à moto, butin en poche. Deux véhicules de gendarmes à leurs trousses, ils ont jeté des clous sur la chaussée pour crever leurs pneus et les neutraliser, signe que l'opération était préparée, commente une source gendarmerie à l'AFP.

Mercredi matin 20 novembre, le musée de Cognacq-Jay à Paris a été braqué de façon très similaire, au moyen cette fois de haches et de battes de baseball et également durant les horaires d'ouverture. Cinq boîtes et tabatières de collection, dont deux prêtées par le musée du Louvre, y ont été volées. Personne n'a été blessé, et le préjudice est en cours d'estimation.

Sur les faits survenus au musée du Hiéron, le parquet de Mâcon a ouvert une enquête du chef de vol avec arme en bande organisée. "Les investigations sont actuellement toujours en cours afin d'identifier et interpeller les mis en cause", précise la procureure Anne-Lise Furstoss.

Une vingtaine de visiteurs ainsi que le personnel du musée étaient présents lors du braquage. Ils sont parvenus à s'échapper et se sont réfugiés pour certains dans une maison voisine.

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables qui portent atteinte à notre patrimoine. (...) Tout mon soutien aux équipes du musée et à la collectivité", a réagi sur X la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Le vol de Via Vitae est "une grande perte pour Paray-le-Monial et pour le patrimoine national", a aussi regretté Jean-Marc Nesme.

Hiéron est l'un des plus anciens musées d'art sacré en France. Il avait déjà été victime d'un cambriolage en 2017 et d'une tentative de cambriolage en 2022.

Depuis, il faisait l'objet d'une "sécurité maximale", notamment la nuit, souligne sa directrice Maud Siron. "C'est sûrement pour cela qu'ils ont choisi d'opérer de jour".

Dans le futur, elle espère voir ce trésor "inestimable" restauré, mais "la question sera de savoir si on le copie à l'identique, ou si on lui offre une nouvelle interprétation, comme cela a été fait pour Notre-Dame".

AFP/VNA/CVN