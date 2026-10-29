WTA : Rybakina, victorieuse au 2e tour à Tokyo, assurée de finir l'année N.1 mondiale

La Kazakhstanaise Elena Rybakina est assurée de terminer l'année N.1 mondiale grâce à sa victoire jeudi 29 octobre sur sa compatriote Yulia Putintseva (67 e mondiale) 6-2, 6-3 au deuxième tour du tournoi de Tokyo.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est très important pour moi, j'y ai beauoup travaillé avec mon équipe", a commenté la joueuse de 27 ans.

"Il y a tellement de grandes joueuses et nous sommes si proches les unes des autres que je suis très heureuse d'être parvenue à assurer la place de N.1 à la fin de l'année. C'est une grande réussite et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée la saison prochaine", a-t-elle ajouté.

Rybakina, qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon en 2022, est montée sur le trône mondial pour la première fois de sa carrière en septembre, au lendemain de son titre à l'US Open, son deuxième trophée du Grand Chelem de l'année après l'Open d'Australie.

Elle a ainsi mis fin à 99 semaines de règne de la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Victorieuse facilement de Putintseva en 1h 10min, la nouvelle reine du tennis mondial retrouvera en quarts de finale à Tokyo la Canadienne Leylah Fernandez (23e), qu'elle vient de battre dimanche en finale du tournoi de Ningbo, en Chine.

AFP/VNA/CVN