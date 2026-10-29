Asian Para Games 2026 : cinq médailles, un avenir à construire

Porté par ses handisportifs les plus expérimentés, le Vietnam a atteint ses objectifs aux Asian Para Games 2026. Mais pour transformer des succès ponctuels en progrès durables, l’investissement dans la détection des talents et l’accompagnement à long terme deviennent incontournables.

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Photo : BTC/CVN

Organisée du 18 au 24 octobre à Aichi-Nagoya, au Japon, la 5e édition des Jeux asiatiques paralympiques (Asian Para Games) a réuni les meilleurs handisportifs du continent. Avec 21 personnes engagées dans cinq disciplines - natation, athlétisme, para powerlifting, tennis de table et badminton -, le Vietnam a atteint son objectif en termes de médailles avec une d’or, deux d’argent et deux de bronze, terminant à la 20e place du classement continental. Mais ce bilan met également en lumière les défis d’une concurrence asiatique toujours plus relevée.

Les vétérans continuent de montrer la voie

Le principal motif de satisfaction est venu des bassins. Đỗ Thanh Hải et Lê Tiến Đạt ont signé un remarquable doublé dans l’épreuve du 100 m brasse masculin catégorie SB5. Thanh Hải s’est imposé en 1 min 33 s 91, tandis que Tiến Đạt a décroché l’argent en 1 min 36 s 63.

Fait notable, lors de l’édition précédente à Hangzhou, en Chine, les positions étaient inversées : Tiến Đạt avait remporté l’or et Thanh Hải l’argent dans cette même épreuve. Trois ans plus tard, cette permutation illustre la capacité des deux nageurs vietnamiens à rester au plus haut niveau continental.

En para powerlifting, Lê Văn Công a une nouvelle fois démontré sa classe en remportant l’argent dans la catégorie des moins de 49 kg grâce à une barre de 171 kg. Pour le champion paralympique de Rio 2016, cette performance confirme une fois encore sa longévité et sa résilience au plus haut niveau.

Photo : CTV/CVN

L’athlétisme a également apporté sa contribution grâce à Nguyễn Thị Ngọc Thúy, auteure des deux médailles de bronze vietnamiennes. Elle a lancé le javelot à 12,16 m dans la catégorie F52/F53/F54 et réalisé 14,65 m au lancer du disque féminin F54.

Ainsi, les cinq médailles vietnamiennes ont été remportées par seulement quatre athlètes, dans trois disciplines historiquement fortes du pays.

Si ces résultats consacrent le talent de plusieurs figures emblématiques, ils soulignent également la question du renouvellement des générations et de la capacité à élargir le nombre d’épreuves susceptibles de rapporter des médailles à l’avenir.

Si les médailles témoignent du succès, les quatrièmes places fournissent elles aussi des enseignements précieux sur le niveau réel de compétitivité du handisport vietnamien.

En natation, Trịnh Thị Bích Như a terminé trois fois au pied du podium : sur 50 m papillon S6 en 42 s 64, sur 100 m nage libre S6 en 1 min 26 s 31 et sur 50 m nage libre S6 en 38 s 88.

Le cas le plus frustrant reste toutefois celui de Vi Thị Hằng. En finale du 100 m nage libre féminin S7, elle a réalisé 1 min 19 s 66, échouant à seulement 0,34 seconde de la médaille de bronze.

En para powerlifting, Nguyễn Bình An a pris la quatrième place chez les moins de 54 kg avec une barre à 160 kg, soit cinq kilos de moins que le médaillé de bronze. En athlétisme, Nguyễn Ngọc Hiệp s’est également classé quatrième au saut en longueur T11 destiné aux handisportifs déficients visuels, grâce à un bond de 5,16 m.

Ces performances montrent que le Vietnam dispose d’handisportifs capables de rivaliser avec les prétendants aux médailles. Mais elles révèlent également l’écart qu’il reste à combler pour franchir un nouveau palier.

Les 0,34 seconde manquantes à Vi Thị Hằng ou les cinq kilos séparant Nguyễn Bình An du podium ne sont pas de simples chiffres. Ils soulignent la nécessité d’un travail approfondi d’analyse technique, de gestion de la performance et de planification individualisée de l’entraînement.

Avec un accompagnement adapté, ces personnes pourraient devenir les prochains pourvoyeurs de médailles du pays lors des grandes échéances internationales.

Photo : CTV/CVN

Les Jeux asiatiques paralympiques 2026 confirment une nouvelle fois que la natation, le para powerlifting et l’athlétisme constituent les piliers du handisport vietnamien. À l’inverse, le tennis de table et le badminton n’ont pas encore réussi à transformer leur potentiel en médailles.

Dans une perspective plus large, l’écart demeure important avec les nations asiatiques les plus performantes. À Nagoya, la Thaïlande a terminé 7e avec 18 titres, l’Indonésie 8e avec 15 médailles d’or, tandis que la Malaisie a pris la 11e place avec six sacres.

Cette différence souligne qu’une progression durable ne peut reposer uniquement sur quelques champions expérimentés.

L’enjeu majeur réside désormais dans la mise en place d’un système efficace de détection, de sélection et de formation des jeunes talents, tout en élargissant l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap dès le niveau communautaire.

Bâtir un système solide, un impératif

Les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer en développant des réseaux de clubs et en renforçant les liens avec les écoles, les établissements spécialisés et les centres de rééducation. Ces structures constituent à la fois la base du sport pour tous et le vivier indispensable au sport de haut niveau.

Parallèlement, les sciences du sport doivent devenir une composante incontournable de la préparation des athlètes.

En natation, les technologies d’analyse des mouvements sous l’eau permettent d’améliorer la technique et l’efficacité gestuelle. En para powerlifting, la mesure de la vitesse de la barre, le contrôle de la charge d’entraînement et la prévention des blessures sont des outils déterminants. En athlétisme, l’analyse biomécanique et l’utilisation d’équipements spécialisés peuvent aider les sportifs à optimiser leurs performances.

Les cinq médailles remportées à Aichi-Nagoya constituent un résultat honorable et digne d’éloges. Mais l’essentiel, au lendemain des Jeux, est de transformer ces performances en leviers d’adaptation et d’amélioration de la stratégie nationale.

Phương Nga/CVN